Tyrkisk politi har pågrepet Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu, en av de fremste politiske rivalene til president Recep Tayyip Erdogan, skriver NTB.

Det sendte Istanbul-børsen BIST 100 ned drøyt 7 prosent fra start, noe som utløste en midlertidig børsstans. Etter at handelen ble gjenopptatt, falt børsen drøyt 6 prosent med en gang.

– Politiet raider hjemmet mitt, banker på døren min. Jeg stoler på min nasjon, sa ordføreren i en video lagt ut på meldingstjenesten X.

Politiske utviklinger påvirker vanligvis tyrkiske aksjer, ettersom landets aksjemarked i stor grad domineres av innenlandske investorer, som ofte reagerer sterkt på perioder med volatilitet. Ifølge data fra den tyrkiske verdipapirdepotet eier lokale investorer omtrent 62,5 prosent av de tyrkiske aksjene.

– For noen investorer er dette også en påminnelse om at president Erdogan har til hensikt å stramme grepet om makten ytterligere ved å forsøke å hindre sin største politiske rival i å stille til presidentvalget i 2028, selv om tidlige målinger ikke kan utelukkes, sa Piotr Matys, senior valutaanalytiker i In Touch Capital Markets til Bloomberg.



Videre har den tyrkiske liraen falt med mer enn 5 prosent mot dollaren.

Presidentkandidat

Ifølge lokale medier knyttes pågripelsen til en korrupsjonsetterforskning, samt koblinger til terrorisme. Disse opplysningene er ikke offisielt bekreftet.

Hendelsen skjedde bare noen dager før det var ventet at Imamoglu ville bli valgt til presidentkandidat for Tyrkias viktigste opposisjonsparti, CHP.

Tirsdag ble ordførerens universitetsgrad trukket tilbake av et tyrkisk universitet, som angivelig hadde oppdaget uregelmessigheter som fant sted på 1990-tallet. I Tyrkia er det krav om universitetsutdanning for alle som vil stille til valg.

– Kuppforsøk

Partileder Özgur Özel i CHP mener pågripelsen av Imamoglu i realiteten er et kuppforsøk.

– Vi står overfor et forsøk på et kupp mot vår neste president, sier han.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu har påtalemyndigheten utstedt arrestordre på ytterligere rundt 100 personer. Myndighetene har stengt flere veier rundt storbyen Istanbul og forbudt demonstrasjoner i byen i fire dager i det som virker som et forsøk på å hindre demonstrasjoner som følge av pågripelsen.