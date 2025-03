Rådgiver ødela ekteskap – krever millionerstatning

Richard Kallman, arving til en tradisjonsrik bokhandlerfamilie i New York, har gått til sak mot UBS og topprådgiver Ira Walker i det som beskrives som en dramatisk blanding av privatliv og finans. Ifølge søksmålet, som er levert til høyesterett i New York, anklager Kallman sin tidligere finansrådgiver for å ha hatt en affære med hans kone, Kineret, samtidig som han hjalp henne med å overføre familiens trust fund (stiftelse) til UBS og deretter disponerte midler uten Kallmans samtykke.

Han krever 10 millioner dollar i erstatning fra Walker og UBS, tilsvarende 106 millioner kroner, skriver Bloomberg.

«Han orkestrerer å få mine penger overført til kjæresten sin, som han skal forvalte – og han og UBS vil tjene på det,» het det fra Kallman.

UBS-veteranen Walker, med 17 års fartstid og kunder innen «ultra-high net worth»-segmentet, avviser påstandene og omtaler dem som «falske» og «fantasifulle» uten ytterligere utdyping. UBS stiller seg bak Walker og har forsøkt å flytte saken til Finra-voldgift, der prosessen er mer lukket. Banken ønsker ikke å kommentere anklagene nærmere, men understreker at den jobber for kundenes beste gjennom et «robust rammeverk».

– Fullstendig sjokk

Kallman hevder at han ble lurt til å signere dokumenter som ga hans kone eneautoritet over fondet, kort tid før hun ba om skilsmisse. Han ble deretter møtt av Walker i en skilsmisseforhandling, der rådgiveren krevde 9 millioner dollar på vegne av Kineret.

«Jeg er i fullstendig sjokk,» sa Kallman i intervju med Bloomberg.

Søksmålet hevder videre at Walker og Kineret flyttet sammen, og at Walker bistod med økonomiske krav mot Kallman i skilsmissen, inkludert krav om familiehjemmet og flere utbetalinger fra fondet. Ifølge dokumenter i saken brukte Kineret midler fra stiftelsen uten ektemannens viten, blant annet til datterens utdanning.

Kallman mener UBS har brutt tillitsplikten ved å ikke avsløre forholdet mellom Walker og Kineret, og ved å svikte i sin kontroll med rådgiverens handlinger.