Har aldri sett større forskjell mellom Europa og USA

Europeiske aksjer fosser videre fremover, mens det amerikanske aksjemarkedet hangler. Så langt i år gjør MSCI Europe det 19 prosent bedre enn S&P 500, med en oppgang på 13,5 prosent kun den siste måneden.

Det er få grunner til å tro at Europa-festen er over, mener Goldman Sachs-trader Rich Privorotsky, som onsdag noterer seg:

«Jeg er strukturelt positiv til Europa gitt motvind i USA og et generasjonsskifte i Tyskland. Jeg tror eventuelle fall blir begrenset, men vi har nettopp vært igjennom flere viktige katalysatorer og kan nå konsolidere.»

«Mye kapital har flyttet seg til regionen i det siste», skriver Privorotsky.

– Med god margin

Kollagen og aksje-derivatguru Cullen Morgan kan rapportere at såkalte CTA-fond, eller trendfølgerfond, er pr. onsdag short amerikanske aksjer med 34 milliarder dollar og long europeiske aksjer med 52 milliarder dollar.

«Den største spreaden vi noensinne har sett – med god margin», skriver Morgan.

Tradere hos JPMorgan er også fortsatt positive til europeiske aksjer, også til forsvarsaksjene som stiger voldsomt om dagen.

«Tanker om markedet: Vi holder oss netto long i europeiske aksjer, men med noen kortsiktige sikringer. Undersøkelser tyder fortsatt på et vendepunkt i Europa. Forsyningskjeden for europeisk forsvarsindustri har fortsatt oppside (...) Vårt ETF-team har registrert tung dip-kjøping i USA, med internasjonale investorer som vender tilbake, samtidig som den store etterspørselen etter Europa nå ser ut til å avta», skriver trader-teamet i International Market Intelligence ved banken, og legger til:

«Vi liker kurven med europeiske forsvarsaksjer og mener det er innhentingspotensial her. Vi økte eksponeringen litt til dette temaet i går morges. Denne kurven har oppside relativt til kursmål».

Kjøper dippen

På den andre siden av Atlanteren rapporteres det at kundebasen til JPMorgan har «deltatt tungt» i å kjøpe dippen, eller nedgangen, de to siste handelsdagene.

«Vi ser også etterspørsel fra utenlandske investorer (Asia/Japan) – disse kontoene var tidlige selgere (sent i februar) og øker nå gradvis sine amerikanske allokeringer. Ingen av disse bevegelsene har virket panikkdrevne», skriver JPMorgan.

Morgan ved Goldman påpeker også at amerikanske pensjonsfond ligger an til å kjøpe amerikanske aksjer for 32 milliarder dollar ved kvartalsslutt, noe som rangerer i topp 92 prosent gjennom historien.

«Markedet forbereder seg på en stor rebalansering fra pensjonsfond ved måned- og kvartalsslutt… CTA-er er maksimalt short, sentimentet er svært lavt, og volatilitetstyring er stort sett gjennomført for nå. Så igjen: Alle elementene er der, men du mangler noe fundamentalt som kan gi støtte. Hvor er den politiske støtten? Hvor er Fed-putten?», skriver Privorotsky.