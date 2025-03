Opptur for Tesla

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent, Dow Jones stiger 0,3 prosent mens S&P 500 er opp 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,4 prosent til 21,62.

Tesla

En av de siste ukenes store taperaksjer, Tesla, starter onsdagen med en kursoppgang på 2,9 prosent. Cantor Fitzgerald har, ifølge CNBC, oppgradert sin anbefaling på Tesla fra nøytral til overvekt. Meglerhuset beskriver den siste tids markante kursfall for en kjøpsmulighet.

Fed

Onsdag kveld er det nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken, og det er bredt forventet at renten holdes i ro.

«Mye har skjedd siden sist, hvor de i utgangspunktet har guidet mot totalt to rentekutt i år. I utgangspunktet ser vi for oss at de opprettholder den guidingen. Det er riktignok stor usikkerhet rundt den kommende prisutviklingen, sett i lys av den intensiverte handelskrigen, men retningen er klar; prisveksten blir høyere enn hva den ellers ville vært, og inflasjonsforventningene i markedet har bitt seg fast på høyere nivåer», skriver Handelsbanken i en rapport.

«Fed uttalte sist at i vurderingene av ytterligere justeringer av renteintervallet vil komiteen nøye vurdere løpende data og utviklingen i de økonomiske utsiktene og risiko. Vi venter at Fed vil gjenta denne veiledningen», skriver DNB Markets i en oppdatering.