Boeing-kursen letter

De fleste europeiske børsindeksene steg noe onsdag. Selskaper som var ventet å tjene rått på en mye lengre Ukraina-konflikt gjorde det imidlertid elendig, etter at Trump overtalte Russland til å stanse angrepene på energianlegg og infrastruktur i en måned. Franske Eutelsat, en rival til Musks Starlink, fikk et kursfall på 13 prosent, mens jagerflyprodusenten Saab tapte 7 prosent. For Rheinmetall, som lager stridsvogner, og franske Thales ble nedturen på 2-5 prosent. Også Thyssenkrupp og Dassault Aviation fikk juling på børsen.

Den spanske banken BBVA klarte seg noe bedre, med en svekkelse på godt over 1 prosent. Konsernet forsøker å ta over en innenriks rival, Banco Sabadell, selv om sistnevntes ledelse stritter imot. BBVA har dessuten gitt myndighetene en rekke løfter som skal garantere at Sabadell-kundene ikke blir lidende. BBVA-aksjen er opp med 364 prosent på fem år, men Sabadell har levert enda bedre avkastning – utrolige 560 prosent.

I USA pekte børspilene generelt oppover. Vinnerlisten inkluderte Boeing, som ved halv fem–tiden hadde steget med mer enn 6 prosent. Flyprodusentens finansdirektør fortalte at kontantstrømmen er blitt sterkere siden nyttår, samtidig som driften i fabrikkene blir bedre.

Matvaregiganten General Mills tapte derimot nesten 2 prosent. Selskapet bommet på inntektsestimatet for sitt seneste regnskapskvartal og nedjusterte sin guiding for hele regnskapsåret. Nå ventes et årlig omsetningsfall på 1,5–2 prosent, i stedet for en økning på 0–1 prosent. Problemet er blodfattig etterspørsel.

Utenfor EU og USA fikk investorene på Tyrkia-børsen seg en lite hyggelig overraskelse. Landets hovedindeks stupte 9 prosent, etter at president Erdogan arresterte Istanbuls borgermester, som også er hans mest populære politiske motstander. Samtidig falt tyrkiske lira fra 2,5 til 2,4 eurocent.

For øvrig sank eurosonens årlige konsumprisvekst til 2,3 prosent i februar, noe som var ned fra 2,5 prosent i januar og 0,1 prosentpoeng mindre enn konsensusestimatet. Kjerneinflasjonen var 2,6 prosent, som ventet.