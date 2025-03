Ny rekord på Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.544,01 poeng – den høyeste sluttnoteringen noensinne. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,00 dollar, opp 0,6 prosent. Equinor gikk opp 1,4 prosent til 267,30 kroner, Aker BP klatret 1,2 prosent til 243,80 kroner mens Vår Energi gikk opp 2,1 prosent til 32,92 kroner.

DOF Group meldte tirsdag ettermiddag at selskapet har inngått en refinansieringsavtale med et syndikat av ti banker, bestående av et senior sikret lån på 1,025 milliarder dollar og en kredittfasilitet på 50 millioner dollar. Det sendte aksjen opp 0,7 prosent til 88,20 kroner i onsdagens handel.

«Dette lånet demonstrerer tilgang til konkurransedyktig finansiering og er et bevis på den sterke markedsposisjonen innen offshore- og subseatjenester som teamet i DOF har bygget», uttalte konsernsjef Mons Aase i forbindelse med refinansieringen.

Pexip klatret 6,8 prosent til 42,35 kroner. SEB har nå tatt opp dekning på aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 56 kroner. I analysen skriver analytiker Markus Heiberg blant annet at at Pexip er en undervurdert europeiske sikkerhetsaktør. Arctic Securites har allerede Pexip-aksjen som et av sine toppvalg med et kursmål på 60 kroner.

Mandag inkluderte DNB Markets Europris i ukeporteføljen. Samme dag steg aksjen 3,5 prosent etterfulgt av en kursoppgang på 0,4 prosent tirsdag. Onsdag gikk aksjen opp ytterligere 0,2 prosent og sluttet på 83,95 kroner.

«Det er flere faktorer som peker i positiv retning, og det er stort sett medvind for aksjen», sa strateg Paul Harper til Finansavisen da han tok aksjen inn i porteføljen.

Zenith Energy falt 14,5 prosent til 1,06 kroner. Natt til onsdag meldte ledelsen at selskapet har hentet drøyt 1,5 millioner pund i en emisjon, tilsvarende 21,2 millioner kroner, til en kurs på 1,00 kroner stykket.

Kursen i tradingaksjen EAM Solar har svingt voldsomt de siste ukene. Tirsdag stupte aksjen 39,1 prosent etter det ble kjent at en høring i den langvarige rettsstriden i Italia er utsatt fra 18. mars til 17. juni. Onsdag gikk aksjen opp 26,2 prosent til 0,52 kroner.

Jinhui Shipping and Transportation har inngått en avtale om salg av et supramax-skip for 8,26 millioner dollar, ifølge en børsmelding. Aksjen gikk opp 6,9 prosent til 5,90 kroner.