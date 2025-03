Oslo Børs scorer høyest hos Bank of America

Denne uken var den kvantitative Bank of America-strategen Paulina Strzelinska ute med en «Style Cycle»-oppdatering for det europeiske aksjemarkedet. Poenget er å se på den økonomiske syklusen og, basert på historikk, spå hvilke investeringsstiler som har størst sannsynlighet for å gjøre det best i markedet nå.

Europa befinner seg i en såkalt «recovery»-fase. I denne fasen er det typisk at markeder favoriserer verdiaksjer fremfor vekstaksjer, stigende momentum, lav kvalitet, høy risiko og små- og mellomstore selskaper fremfor large caps.

Ifølge Strzelinska passer disse kjennetegnene meget godt for det norske aksjemarkedet, faktisk best av samtlige europeiske markeder.

I en oversikt over de forskjellige markedene vises det en samlet score som er tilpasset «recovery»-fasen – vektet basert på verdi, vekst, momentum, kvalitet, risiko og størrelse blant aksjene i hvert land.

Les også Brennhett obligasjonsmarked Mens investorene skremmes av urolige aksjemarkeder, fyres det på alle sylindre i obligasjonsmarkedet. Hittil i år er det blitt hentet over tre ganger så mye kapital som på samme tidspunkt i fjor.

Trumfer på verdi og momentum

På samlet score ligger Norge helt øverst med 93 av 100, som er desidert best. Resten av topp fem lyder: Italia med 83 poeng, Spania får 82, Sverige med 60 og Tyskland med 60.

Også på verdi-score ligger Norge høyest med 75 av 100. På vekst scorer det norske aksjemarkedet 47 av 100 – som er i nedre sjiktet. På momentum troner vi med 66 av 100, kvalitet er rundt midten av pakken med 50 av 100, risiko blir vurdert til 57 av 100, og på størrelse er scoren beregnet til 32, som er lavest.

Så langt i år er derimot Hovedindeksen ved Oslo Børs ikke helt i toppsjiktet, til tross for en avkastning på 8,35 prosent, da tyske DAX er opp 17 prosent, Milano har steget rundt 16 prosent, og Madrid er opp 15,6 prosent, for å nevne noen.

Les også Optimisme i aksjemarkedet

Norske aksjer

I en screening-oversikt over europeiske aksjer som scorer best mot «recovery»-fasen troner en rekke banker, inkludert DNB som scorer 12.-plass med 96 av 100 i score. Den norske storbanken er for øvrig aksjen som meglerhuset ligger høyest over konsensus på av alle europeiske aksjer.

Det finnes også flere norske aksjer i «recovery»-screeningen til Strzelinska.

Blant de europeiske aksjene i energisektoren får Aker BP en score på 88 av 100, kun slått av OMV.

I «mat, drikke og tobakk»-sektoren scorer Mowi høyest av alle med en score på 77. Bakkafrost tar tredjeplassen med 63 poeng.

Kongsberg Gruppen scorer derimot svakt i sin kategori, «industrielle varer og tjenester», med 13 av 100 i score.

Innen forsikring får Gjensidige kun 32 av 100 poeng.