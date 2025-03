Saken oppdateres gjennom handelsdagen.

Wall Street åpnet opp i åpningsminuttene og har vært preget av et positivt sentiment så langt i onsdagens handel.

Klokken 19 norsk tid kunngjorde den amerikanske sentralbanken sin ferske rentebeslutning, som var helt i tråd med konsensus. Fed signaliserte i tillegg to rentekutt i år, til tross for økt økonomisk usikkerhet den siste tiden. Markedet reagerer positivt på nyheten og sender de toneangivende indeksene betraktelig oppover.

Slik ser det ut for de ledende indeksene i 20-tiden:

Nasdaq-indeksen stiger til 2,1 prosent og Dow Jones stiger 0,7 prosent, mens S&P 500 er opp 1,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,26 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 8,7 prosent til 19,81.

Trump-effekten

I forkant av den amerikanske sentralbanken (Fed) sitt rentemøte kl.19 norsk tid var det bred enighet at styringsrenten holdes i ro på intervallet 4,25 til 4,50 prosent.

Det var imidlertid knyttet stor spenning til prognosene og signalene fra Fed om videre rentekutt i år. Inflasjonen og vekstutsiktene i amerikansk økonomi har skapt uro i aksjemarkedet den siste tiden, særlig etter Trump trappet opp handelskrigen med høye tollsatser til en rekke land.

Fed kunngjorde i sin pressemelding at sentralbanken holder styringsrenten i ro på intervallet 4,25 til 4,50 prosent, helt i tråd med markedet forventinger.

Hittil har den amerikanske sentralbanken til nå senket renten med 1 prosentpoeng, i fire ulike omganger. Først gjennom et dobbeltkutt og deretter to kutt på en «kvarting» hver.

Videre kunngjorde sentralbanksjefen, Jerome Powell, at Fed fortsatt tror på to rentekutt i 2025. Anslaget om det fremtidige rentenivået har altså ikke endret seg fra desember.

Sentralbanksjef Jerome Powell uttalte så sent som for to uker siden at det er økt usikkerhet om de økonomiske utsiktene i USA, og sa at sentralbanken ikke har noe hastverk med å justere styringsrenten.

«Fed uttalte sist at i vurderingene av ytterligere justeringer av renteintervallet vil komiteen nøye vurdere løpende data og utviklingen i de økonomiske utsiktene og risiko. Vi venter at Fed vil gjenta denne veiledningen», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Tesla klatrer oppover

Gårsdagen endte med et bredt fall for en rekke teknologiaksjer. I onsdagens handel henter flere tungvektere seg inn igjen, blant annet Tesla og Nvidia, som henholdsvis er opp 7 og 3,7 prosent.

Cantor Fitzgerald har, ifølge CNBC, oppgradert sin anbefaling på Tesla fra nøytral til overvekt. Meglerhuset beskriver den siste tids markante kursfall for en kjøpsmulighet.

Meta og Amazon aksjene er også begge opp 1 prosent, mens Google sitt morselskap Alphabet er opp 3,1 prosent. Microsoft stiger også 1,4 prosent.