Børsfest etter Fed sin rentebeslutning – Tesla steg 5 prosent

Onsdagens handel var preget av et positivt sentiment fra start og oppgangen tiltro betraktelig etter at den amerikanske sentralbanken kom med sin beslutning om å holde styringsrenten uendret.

Federal Reserve (Fed) gjentok også prognosen om to rentekutt i 2025, mens anslaget for inflasjon ble jekket opp og veksten jekket ned i amerikansk økonomi.

Slik gikk det med de toneangivende indeksene onsdag:

Nasdaq-indeksen steg 1,4 prosent og Dow Jones endte opp 0,9 prosent, mens S&P 500 steg 1,1 prosent.

Bred oppgang

Teknologiindeksen Nasdaq klokket inn den høyeste oppgangen av de ledende indeksene, og flere av tek-tungvekterne steg betraktelig.

Tesla-aksjen, som har vært en av de siste ukenes store taperaksje, endte opp over 5 prosent onsdag. Cantor Fitzgerald har, ifølge CNBC, oppgradert sin anbefaling på Tesla fra nøytral til overvekt. Meglerhuset beskriver den siste tids markante kursfall for en kjøpsmulighet.

Blant de andre aksjene i den kjente «Magnificent-7»-gruppen steg chip-produsenten Nvidia 1,8 prosent.

Meta og Amazon aksjene er også opp 0,3 og 1,4 prosent, mens Google sitt morselskap Alphabet er opp 2,2 prosent. Microsoft stiger også 1,1 prosent.

Intel-aksjen falt ned hele 7 prosent i onsdagens handel etter rykter om at Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) skal overta Intel sin chip produksjon, i følge et av TSMC sine styremedlemmer.

Intel avviste imidlertid disse ryktene, skriver YahooFinance.

Holdt renten uendret

Onsdag kveld kl 19. norsk tid slapp Federal Reserve (Fed) sin ferske rentebeslutning og videre prognoser for amerikansk økonomi og vekst.

Fed holder styringsrenten i ro på intervallet 4,25 til 4,50 prosent, helt i tråd med markedets forventninger.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte onsdag på 4,24 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 10 prosent til 19,54.

Sentralbanksjefen, Jerome Powell, kunngjorde onsdag at Fed fortsatt tror på to rentekutt i 2025. Anslaget om det fremtidige rentenivået har altså ikke endret seg fra desember.

– Markedet tror på to rentekutt, men det kan ta tid før kuttet kommer. Med mindre inflasjonen kommer godt ned de neste månedene, så brygger det opp til kamp her mellom Trump og Powell på hva som er riktig rentenivå i USA, sier sjefsøkonom, Kyrre M. Knudsen, i Sparebanken 1 Sør-Norge.



I pressemeldingen understreker Fed at den økonomiske usikkerheten har økt. Sentralbanken nedjustrer sitt anslag for BNP-veksten i år fra 2,1 til 1,7 prosent, mens de hever inflasjonsestimatet fra 2,2 til 2,5 prosent.

Råvarer

Gullprisen holdt seg over 3.000 dollar onsdag og nådde en ny rekord, ettersom økende spenninger i Midtøsten og vedvarende handelssusikkerhet styrket metallets status, skriver YahooFinance.

Oljeprisen på nordsjøolje lå onsdag på 70,84 dollar per fat, opp 0,6 prosent fra tirsdag. Prisen for et fat WTI-olje lå noe lavere på 67,28 dollar.