Indeksforvaltning utvikler seg dermed til en strategi som investerer mest penger i de aksjene som stiger mest. De aksjene med dårligst likviditet i forhold til størrelse stiger dermed mest, til tross for at penger allokeres i indeksfond som antas å være nøytrale. Denne dynamikken kan føre til at de største selskapene fortsetter å vokse, mens mindre selskaper får mindre oppmerksomhet.

Hvem skal sette prisen på nye børsnoteringer?

En annen utfordring er hvordan nye selskaper skal prises når de går på børs. Hvis alle forvaltere er likegyldige til prisen, hvem skal da sette riktig verdi på et selskap? Dette kan føre til feilprisinger og ineffektive markeder, men med fravær av aktive aktører vil disse feilene ikke rettes opp.

Til tross for navnet kan man spørre seg om det virkelig finnes noen form for passiv forvaltning. Teorien om markedsporteføljen tilsier at den skal omfatte alle aktiva – aksjer, obligasjoner og eiendom – vektet etter markedsverdi. Ethvert avvik fra en slik portefølje er et aktivt valg. Dermed tar også de som velger indeksfond basert på spesifikke regioner eller bransjer betydelige aktive valg.

Norge er et godt marked for aktiv forvaltning

I mindre markeder med lav likviditet, som det norske markedet, har mange aktive forvaltere vist evne til å skape meravkastning over mange år. Figuren over avkastning på norske aksjefond de siste ti årene viser at 21 av 29 aktive fond har slått indeksfondene etter kostnader. Hele 27 av 29 har slått indeksfondene før kostnader.

Flere forvaltere har hatt samme mandat i mer enn 20 år og levert betydelig meravkastning etter kostnader i perioden. Dette viser at aktiv forvaltning er fullt mulig i mindre markeder, der god kjennskap til ledelse, selskaper og markeder gir en betydelig konkurransefordel.

Grafikk: Kapital

De faktiske oppnådde resultatene viser at empiri fra globale markeder ikke bør brukes på et illikvid norsk aksjemarked. Norske aktive forvaltere har knust sine passive konkurrenter.

Selv om passiv forvaltning har mange fordeler, som lavere kostnader og enkel diversifisering, er det viktig å ikke overse de unike fordelene aktiv forvaltning kan tilby. I en verden der indeksforvaltning dominerer, kan den aktive forvalterens evne til å navigere i komplekse markeder, identifisere undervurderte selskaper og tilpasse seg skiftende økonomiske forhold være avgjørende for å oppnå langsiktig suksess.