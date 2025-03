Det er blandet stemning på børsene i Asia, etter at både sentralbanken i USA og i Kina holdt renten uendret.

People's Bank of China holder sin ettårige LPR-rente (loan prime rate) uendret på 3,10 prosent, mens den femårige referanserenten holdes i ro på 3,60 prosent. Rentene er ikke rørt siden oktober i fjor, da det ble kuttet med 0,25 prosentpoeng.

Shanghai Composite i Kina svekkes torsdag morgen 0,09 prosent, CSI 300 er ned 0,45 prosent, mens Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,19 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,42 prosent. Nifty 50 i India klatrer 0,58 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 1,16 prosent, og Straits Times i Singapore legger på seg 0,65 prosent.

S&P/NZX i New Zealand faller 0,19 prosent. Landet har ifølge NTB nå krøpet ut av en svak resesjon, viser nye økonomiske nøkkeltall. I fjerde kvartal vokste New Zealands økonomi 0,7 prosent, etter å ha krympet de to foregående kvartalene.

I Japan er markedene stengt som følge av en helligdag.