Goldman Sachs har tilsynelatende fått ny bankanalytiker, da Patrik Nilsson rykket ut onsdag kveld med en ny analyse for nordiske banker. Også på Bloomberg har meglerhusets dekning av DNB-aksjen blitt overført fra sjefen for europeiske finansaksjer, Chris Hallam, til Nilsson, som ifølge LinkedIn også har fartstid fra ABG og Nordea i Stockholm.

Nilsson er positiv til de nordiske aksjene, og peker på at resultatene har vært sterkere enn ventet, men at aksjekursene samtidig har hengt etter europeiske konkurrenter.

For DNBs del, som også er i modellporteføljen til meglerhuset, ligger Nilsson 2 prosent over konsensus på netto renteinntektene (NII) i 2025.

Les også Finans banker resten av Oslo Børs Global uro har sendt finansaksjer til værs. Nå nærmer toppen seg, men det finnes fremdeles noen få gode kjøp, mener analytikerne.

Hever etter markedsrenter og Carnegie

Analytikeren har jekket opp estimatene som følge av «de siste markedsrentene og oppkjøpet av Carnegie», og dermed ligger Goldman 5–7 prosent over konsensus på inntjening pr. aksje (EPS).

Når det gjelder markedsrentene, prises 3-måneders Nibor til 4,0 prosent ved utgangen av 2025, mens regnearkene tidligere tok høyde for 3,8 prosent. Dermed blir underliggende NII løftet noe, og Carnegie-oppkjøpet vil også bidra positivt med 1–3 prosent for 2025 til 2028 underliggende NII.

«Etter vårt syn bør rentenivået og makrobilde i Norge bidra til et gunstig driftsmiljø for DNB i 2025, noe som igjen bør gjøre det mulig for konsernet å øke kjerneinntektene (NII + gebyrer) sammenlignet med 2024 – selv uten å ta med effekten fra konsolideringen av Carnegie. Dette fremstår som attraktivt sammenlignet med nordiske og utvalgte eurosonen-banker, hvor vi ser at renteutviklingen vil skape betydelig motvind for NII og inntjening i 2025», skriver Nilsson.

Kursmålet settes til 305 kroner med kjøpsanbefaling, som er høyest av alle meglerhus på Bloomberg, og gir en oppside på 11,3 prosent pr. sluttkurs onsdag.