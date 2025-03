Norske Skog melder nå at Golbey vil starte produksjon av resirkulert emballasjepapir i april, og med leveranser til de første kundene.

Under fjerdekvartalspresentasjonen i starten av februar meldte selskapet at de ventet oppstart for Golbey mot slutten av første kvartal, og at dette vil øke konsernets totale kapasitet med 36 prosent.

«Nå gjenstår klargjøring av emballasjepapirmaskinen før prosjektet blir endelig ferdigstilt og produksjonen kan starte», skriver selskapet, og påpeker at det ikke er noen budsjettendringer i prosjektet.

– Vi er fornøyde med å kunngjøre at vi nærmer oss ferdigstillelsen av den verdensledende emballasjepapirmaskinen på Golbey, som vil være en betydelig milepæl for Norske Skog og for alle som jobber ved Golbey-fabrikken, sier Norske Skog-sjef Geir Drangsland.

– Selv om sluttfasen av prosjektet har tatt litt lengre tid enn forventet, ser vi frem til å starte leveransene av emballasjepapir til våre kunder snart, påpeker han.