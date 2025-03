Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at investorene på Wall Street sendte aksjeindeksene oppover onsdag kveld, noe som potensielt kan hjelpe de europeiske børsene i dag.

«Investorenes tilsynelatende optimisme skyldtes i all hovedsak den amerikanske sentralbanken, som avholdt rentemøte i går», påpeker han.

«Beskjeden fra verdens viktigste sentralbank var balansert, noe som kanskje overrasket enkelte. Sentralbanken signaliserte to rentekutt i 2025. Det langsiktige inflasjonspresset er fremdeles over målet på to prosent, men har kommet ned. Dette gjør det ifølge Fed-sjef Jerome Powell enklere å styre pengepolitikken», skriver Berntsen videre, og påpeker at veksten i amerikansk økonomi er for øvrig ventet å bli lav i 2025, noe som isolert sett er en utfordring.

«Når verdens mektigste sentralbank velger en balansert tone, og samtidig signaliserer to rentekutt i 2025, forteller det oss at de ser inflasjon som mindre farlig enn før – men fortsatt ikke helt under kontroll. Dette gjør det lettere å være investor. Det reduserer usikkerheten», skriver analytikeren.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia, etter at både sentralbanken i USA og i Kina holdt renten uendret.

People's Bank of China holder sin ettårige LPR-rente (loan prime rate) uendret på 3,10 prosent, mens den femårige referanserenten holdes i ro på 3,60 prosent. Rentene er ikke rørt siden oktober i fjor, da det ble kuttet med 0,25 prosentpoeng.

Shanghai Composite i Kina svekkes torsdag morgen 0,09 prosent, CSI 300 er ned 0,45 prosent, mens Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,19 prosent.

I Japan er markedene stengt som følge av en helligdag.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er torsdag morgen opp 0,65 prosent til 71,24 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,30 på 67,36 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Onsdagens handel var preget av et positivt sentiment fra start og oppgangen tiltro betraktelig etter at den amerikanske sentralbanken kom med sin beslutning om å holde styringsrenten uendret.

Nasdaq-indeksen steg 1,4 prosent og Dow Jones endte opp 0,9 prosent, mens S&P 500 steg 1,1 prosent.

Tesla-aksjen, som har vært en av de siste ukenes store taperaksje, endte opp over 5 prosent onsdag. Cantor Fitzgerald har, ifølge CNBC, oppgradert sin anbefaling på Tesla fra nøytral til overvekt. Meglerhuset beskriver den siste tids markante kursfall for en kjøpsmulighet.

Blant de andre aksjene i den kjente «Magnificent-7»-gruppen steg chip-produsenten Nvidia 1,8 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

LOslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.544,01 poeng – den høyeste sluttnoteringen noensinne.

Pexip klatret 6,8 prosent til 42,35 kroner. SEB har nå tatt opp dekning på aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 56 kroner.

Kursen i tradingaksjen EAM Solar har svingt voldsomt de siste ukene. Tirsdag stupte aksjen 39,1 prosent etter det ble kjent at en høring i den langvarige rettsstriden i Italia er utsatt fra 18. mars til 17. juni. Onsdag gikk aksjen opp 26,2 prosent til 0,52 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.: