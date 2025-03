Denne uken: Tre markeder knust av politisk uro

Flere markeder har vært kraftig preget av politisk uro denne uken.

På tirsdag raste den indonesiske hovedindeksen Jakarta Composite hele 7,1 prosent – det største fallet siden 2011 – før alle sikringer sprengte, og tapene deretter ble redusert til 3,8 prosent.

Bakgrunnen for fallet var riktig nok spekulasjonsdrevet, ifølge Citi. Det rapporteres om en cocktail av frykt for populistiske tiltak fra president Subiantos, usikkerhet om fremtiden til finansministeren, svakere statlige inntekter og tvangssalg. I tillegg viste februar-data deflasjon for første gang på 25 år, samt at forbrukertilliten falt for annen måned på rad.

Regjeringskrise

I Colombia var det tirsdag de facto politisk uro, selv om reaksjonen i markedene var noe dempet, ifølge Citi. President Petro fremmet en arbeidsreform, som blant annet skulle gi høyere lønn for natt- og helgearbeid. Forslaget ble avvist, og kort tid senere annonserte finansminister Guevara sin avgang, kun tre måneder i jobben. Angivelig var avgangen basert på uenighet med presidenten om budsjettkutt. Dessuten er det en form for regjeringskrise, da presidenten nylig har byttet ut 12 av 19 ministre.

Hovedindeksen MSCI Colcap endte ned 0,8 prosent på nyheten, den colombianske pesoen var på et punkt ned 1,7 prosent mot dollar, og obligasjoner trynet med økte renter over hele kurven.

Tyrkia

I Tyrkia var det fullstendig kaos onsdag etter at tyrkisk politi pågrep Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu, en av de fremste politiske rivalene til president Erdogan. Istanbul-aksjemarkedet falt hele 8,2 prosent, liraen var ned 11 prosent før statlige långivere grep inn med 8 milliarder dollar, og statsrentene var opp mer enn 100 basispunkter.

Det var mange som fikk juling, da liraen var «en av de største, om ikke den største, valutaposisjonen akkurat nå», ifølge Goldman-trader Pierre Viandaz.

Finansminister Simsek var også på X og prøvde å berolige de sjokkerte markedene. «Alt som trengs for at markedene skal fungere normalt, blir gjort,» skrev han.

Politisk risikopremie

Tatt i betraktning hva som har skjedd i disse markedene, melder Citi:

«Den politiske risikopremien er i stor grad lokal for øyeblikket, men markerer fortsettelsen av en viktig trend. Vær varsom med å forskuttere geopolitiske utfall, da det er tydelig toveis risiko både i Midtøsten og Russland/Ukraina.»

«Vår Israel-trader velger å holde seg til fundamentale forhold, til tross for økt eskaleringsrisiko,» skriver meglerhuset.

Russland/Ukraina-forhandlingene har også støtt på hindringer etter telefonsamtalen mellom Putin og Trump, og Citi Ceemea Strategy har derfor valgt å ta gevinst på sine tidligere posisjoner.

Andre steder som kan få store svingninger, forsterket av Trump-administrasjonen, er Romania, Brasil, Korea og Frankrike.