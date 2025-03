DOF Group har torsdag meldt om tildelinger av både et Surf-prosjekt og en kontraktsforlengelse. Prosjektet har en verdi på mellom 100 og 200 millioner dollar – 1–2 milliarder kroner – og skal utføres i Afrika. Det ventes å involvere seks DOF-fartøyer og mer enn 450 fartøysdager. Kontraktsforlengelsen er mottatt fra brasilianske Petrobras og gjelder PLSV-en «Skandi Buzios». Fartøyets kontrakt løper nå til september 2026, mot tidligere april i år. DOF, med John Fredriksen som nest største eier, stiger rundt 2 prosent på Oslo Børs torsdag.

Tomra-konkurrenten Envipco stiger 12,3 prosent. Panteselskapet har lagt frem fjerdekvartalstall som viser god vekst og bedre marginer enn ventet. Omsetningen økte med 3 prosent til 36,4 millioner euro. Ebitda-resultatet var på 5,4 millioner euro, som ga en margin på 14,9 prosent. Onsdag ble Envipco løftet frem som en «fantastisk billig» aksje av investor Grunde Eriksen.

Ifølge TDN Direkt har Carnegie gjentatt en kjøpsanbefaling og oppjustert kursmålet for Envipco-aksjen fra 95 til 120 kroner.

Norske Skog er opp 2,4 prosent etter å ha meldt at produksjonen av resirkulert emballasjepapir startes ved Norske Skog Golbey i april. Ferdigstillelsen av emballasjepapirmaskinen ved anlegget omtales som en betydelig milepæl for Norske Skog.

I en markedsoppdatering melder Veidekke at prognosene for entreprenørmarkedet i Skandinavia peker mot bedring og ny vekst fra 2026. Veidekke-aksjen er opp 0,5 prosent, mens AF Gruppen faller 1,7 prosent.

Tor Olav Trøim-rederiet Himalaya Shipping har hentet 15 millioner dollar i en emisjon med en tegningskurs på 60,50 kroner, opplyste tørrlastrederiet sent onsdag. En ikke-navngitt strategisk investor tegnet seg for 10 millioner dollar i emisjonen. Himalaya Shipping-aksjen endte på 60,70 kroner på Oslo Børs onsdag, og stiger torsdag rundt 5,4 prosent til rundt 64,00 kroner.

Edda Wind stiger 3,2 prosent. Selskapet har inngått en avtale om å selge samtlige aksjer i Puerto de Llafranc, selskapet som eier fartøyet «Mistral Enabler», som for tiden jobber for Ørsted. Salgsprovenyet vil blant annet bli brukt til å nedbetale gjeld og styrke Edda Winds likviditet.

Pareto Securities mener det er positivt å se at Edda Wind utnytter avviket mellom annenhåndsmarkedet og aksjemarkedets verdsettelser, ifølge TDN Direkt.

Natt til torsdag meldte ReFuels, som opererer innen biogasstasjoner for tungtransportkjøretøyer, at det etablerer et nytt selskap for rent drivstoff med fond forvaltet av Foresight Group, med utsikter til å doble fyllekapasiteten til 20.000 tungtransportkjøretøyer pr. dag innen utgangen av 2028. Formålet er å skape en ledende infrastrukturplattform for rent drivstoff i Storbritannia. Aksjen er torsdag opp rundt 8 prosent.

Plastgjenvinningsselskapet Agilyx har rapportert at produksjonen av styren via Styrenyx, selskapets egen polystyrengjenvinningsteknologi, viser betydelig reduksjon i utslipp av CO2-ekvivalenter sammenlignet med produksjon fra fossile kilder. Reduksjonen skal være på opp mot 86 prosent. Aksjen er imidlertid opp bare 0,3 prosent.