Det nest mest optimistiske meglerhuset som dekker Tesla på Bloomberg, Wedbush, er ute med en ny analyse etter en nokså tøff periode på børsen, og tonen i analysen virker noe stresset.

Analytiker Daniel Ives gir inntrykk av at det nærmer seg make or break for bullcasen han har trodd på i årevis:

«Tesla og Musk står nå foran et avgjørende kapittel for selskapets fremtid, og hvordan Musk håndterer de neste månedene vil etter vårt syn være avgjørende for Teslas langsiktige vekstbane.»

Det er flere utsagn i analysen som understreker at det begynner å haste for å snu skuta:

«Vi har vært med på reisen med mange oppturer og nedturer, og vi har forsvart aksjen gang på gang fordi vi har hatt en fast tro på at Tesla er verdens fremste selskap innen disruptiv teknologi.»

«La oss kalle en spade for en spade: Tesla befinner seg i en krise, og det er én person som kan løse den... Musk.»

Bruker 110 % av tiden på Doge

Ives mener Musk må gjøre to grep for å snu trenden – og alle veier leder til Doge – effektiviseringsetaten som Musk leder.

Etter at Donald Trump ble president, har Musk brukt «110 % av tiden sin på Doge», og ikke i Tesla, noe som i praksis har gjort Tesla til et politisk symbol – negativt, ifølge Ives.

Wedbush har også gjort en rekke undersøkelser om merkevaren til Tesla den siste tiden. De første funnene var ikke dårlige, men de siste ukene har det utviklet seg til en «merkevare-orkan, en krisesituasjon for både Musk og Tesla på globalt nivå», skriver analytikeren.

«Vold mot Tesla-forhandlere, biler som blir ripet opp på parkeringsplasser, og sosiale bevegelser mot Musk over hele verden har skapt en massiv byrde for Teslas aksje. At Trump kjøpte en Tesla med et arrangement i Det hvite hus forrige uke, er god politisk teater... men det løser ikke den pågående merkevare- og etterspørselskrisen for Musk og Tesla, og gjør det i noen grad til en enda mer politisk betent sak», skriver Ives, og fortsetter:

«Dette er et avgjørende øyeblikk for Musk, og det er to ting han må gjøre for å få en slutt på denne krisen og forhindre at den utvikler seg til en black swan-hendelse for Teslas merkevare i årene som kommer. Som en kjerneinvestor og tilhenger av Teslas langsiktige veksthistorie ber jeg Musk og styret om å ta grep, slutte å være tause og bidra til å løse denne krisen som nå former seg rundt Tesla.»

Dette må Musk gjøre

Det første tiltaket Musk må gjøre for å snu trenden, er å offisielt kunngjøre at han skal balansere rollene i Doge og Tesla. Dette burde skje før eller under resultatpresentasjonen for første kvartal i begynnelsen av mai, mener Wedbush.

Det andre tiltaket Musk må innføre, er å legge frem et roadmap og en tidsplan for de nye, rimeligere bilene som skal lanseres i 2025, sammen med lanseringen av uovervåket selvkjøring i Austin i juni.

Analytikeren Daniel Ives har kursmål 550 dollar, og aksjen stengte onsdag på 235,86 dollar.