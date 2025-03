En kapitalmarkedsunion, omdøpt til en spare- og investeringsunion, er blant sakene som skal diskuteres på torsdagens EU-toppmøte.

Håpet er å få satt mer enn 11.000 milliarder euro som står på europeiske bankkontoer, i omløp.

– Vi må sette disse midlene i arbeid, slår en EU-diplomat NTB har snakket med, fast.

Skutt fart

Ideen om en kapitalmarkedsunion er langt fra ny. Siden 2015 har EU-landene diskutert hvordan dette kan gjøres – uten å bli enige. I 2020 ble det lagt fram en handlingsplan med flere konkrete tiltak.

Så stoppet arbeidet opp.

Men nå har blant annet behovet for å finansiere en massiv opprustning av EU skutt fart i arbeidet. For første gang på årevis er saken blitt tema på et EU-toppmøte.

I et utkast til slutterklæring fra toppmøtet som NTB har fått innsyn i, går EU langt i å understreke hvor viktig dette nå er.

– I lys av utfordringene EUs konkurransekraft står overfor, er det at ytterste viktighet å skape et fullt integrert og dypere kapitalmarked. Det haster med å etablere en kapitalmarkedsunion, heter det i teksten.

EUs to lovgivere, Ministerrådet og EU-parlamentet, oppfordres til raskest mulig å vedta alle lovforslagene fra 2020, samt at det opprettes egne EU-fond for blant annet pensjonssparing.

Nye tiltak

Onsdag la EU-kommisjonen fram forslag om en rekke nye tiltak, deriblant skattemessige fordeler for sparere som investerer i europeiske aksjer og fond, en gjennomgang av kravene til långivere og forsikringsselskaper, samt en mer sentralisert overvåkingsmekanisme, skriver Financial Times.

– Dette handler om å lage løsningene som gir oss tilgang til store ressurser, framholdt EUs kommissær for finansielle tjenester, Maria Luís Albuquerque.

En kapitalmarkedsunion krever imidlertid strømlinjeforming av blant annet skattesystemer, noe som helt og holdent ligger til medlemslandene.

Tidligere forsøk på å stable en slik union på plass har også strandet på motviljen i flere land mot å akseptere overnasjonal overvåking og å harmonisere reglene når det gjelder insolvens og manglende betalingsevne.