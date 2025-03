Tyskland har ikke sett maken siden 1945

Tyske politikere vedtok nylig en kraftig opprustning av forsvaret, samtidig som forsvarsutgiftene får unntak fra kravet om å holde statlige budsjettunderskudd under en viss prosent av landets BNP.

Kan tredobles

I et intervju med CNBC sier konsernsjef Oliver Burkhard i ThyssenKrupp Marine Systems, som spesialiserer seg på maritim forsvarsteknologi, at markedet kan tredobles i løpet av noen år.

– Det tilgjengelige markedet innen elektronikk, droner, overflatefartøy og ubåter forventer vi vil dobles eller tredobles innen slutten av dette tiåret, sier Burkhard til CNBC.

– Når det gjelder forsvarsbudsjettet, er det mer eller mindre ingen grense lenger, ifølge Burkhard.

Whatever it takes

Burkhard påpekte at den tyske forbundskansleren Friedrich Merz skal ha sagt at «når det gjelder truslene mot vår frihet og fred på kontinentet vårt, må regelen for vårt forsvar nå være ‘whatever it takes’».

– Tyskerne sier normalt ikke ‘whatever it takes’, fordi det er veldig irrasjonelt, sier sjefen i ThyssenKrupp Marine Systems.

Har ikke sett maken siden 1945

Han understreket videre at det kan dreie seg om beløp på 500 milliarder euro eller mer, noe han kalte en spesiell investering – uten sidestykke siden 1945. Russlands aggresjon, og USAs manglende vilje til å garantere fred i Europa, tvinger EU-landene til å ruste opp for enorme summer.

«Det er snakk om voldsomme summer, og det er derfor jeg bruker ordet bazooka. Det vi ser nå er en enorm snuoperasjon for Tyskland, ikke minst innen forsvarssektoren. Nå har Tyskland virkelig fått fart på seg etter de oppsiktsvekkende uttalelsene fra Trump-administrasjonen. J. D. Vance har også bidratt til oppvåkningen i Europa», sa sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til Finansavisen tidligere denne uken.

«Tyskland går nå i bresjen for å løfte forsvarsutgiftene i EU, selv om det går på bekostning av budsjettunderskuddene», understreket Haugland.