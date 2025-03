Opptur for Nvidia på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,0 prosent, Dow Jones faller 0,6 prosent mens S&P 500 er ned 0,7 prosent.

Oppdatert klokken 15.30: Nasdaq stiger 0,6 prosent, Dow Jones er opp 0,5 prosent mens S&P 500 stiger 0,4 prosent. Nvidia inntar vinnerlisten med en kursoppgang på 1,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,18 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,3 prosent til 20,75.

Fed

«Gårsdagens rentemøte i Fed ga inntrykk av en sentralbank uten særlig hastverk med å endre pengepolitikken. Fed holdt intervallet for styringsrenten uendret på 4,25-4,50 prosent, som ventet av markedet og samtlige analytikere. Samtidig var endringene i beskrivelsen av økonomien og utsiktene ganske godt i tråd med hva vi forventet på forhånd», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Handelsbanken mener signalene fra Fed og sentralbanksjef Jerome Powell virket beroligende, hvor også resesjonsrisikoen ble tonet ned.

«Det gjenstår altså å se om utviklingen fremover vil domineres av høyere arbeidsledighet eller høyere inflasjon, og hva Fed da må legge mest vekt på. Inntil videre prises rundt to og et halvt kutt i år, og markedsprisingen er dermed rimelig i tråd med guidingen fra Fed», skriver Handelsbanken i en rapport.

Kan tredobles

I et intervju med CNBC sier konsernsjef Oliver Burkhard i ThyssenKrupp Marine Systems, som spesialiserer seg på maritim forsvarsteknologi, at markedet kan tredobles i løpet av noen år.

– Det tilgjengelige markedet innen elektronikk, droner, overflatefartøy og ubåter forventer vi vil dobles eller tredobles innen slutten av dette tiåret, sier Burkhard til CNBC.