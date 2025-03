Fall på Oslo Børs: Rally i «fantastisk billig» aksje

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,29 prosent til 1.539,50, etter fem strake dager med oppgang. Handelsdagen startet imidlertid med ny oppgang, og på det høyeste var indeksen oppe i 1.551,24, som er ny intradag all-time high. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 6,3 milliarder kroner.

Ved børsslutt var mai-kontrakten for Brent-oljen opp 1,6 prosent til 71,92 dollar fatet, mot 71,30 dollar ved børsslutt onsdag. WTI-oljen steg 1,3 prosent til 68,00 dollar pr. fat, mens de europeiske gassprisene (Dutch TTF) var ned 0,3 prosent til 43,25 euro pr. megawattime.

Equinor steg 0,3 prosent til 268,10 kroner, Aker BP steg 0,2 prosent til 244,20 kroner, og Vår Energi steg 0,2 prosent til 32,99 kroner.

Blant tungvekterne falt Kongsberg Gruppen 1,9 prosent, Norsk Hydro 1,9 prosent og Yara 0,9 prosent.

Flere shippingaksjer utmerket seg også med kursfall. MPC Container Ships falt 1,8 prosent, Wallenius Wilhelmsen endte ned 3,3 prosent, og Höegh Autoliners falt 3,7 prosent. Golden Ocean steg imidlertid 3,0 prosent, og Frontline steg 1,2 prosent.

En aksje som utmerket seg i torsdagens handel, var Envipco. Panteselskapet endte opp hele 13,1 prosent til 69,00 kroner, etter å ha lagt frem fjerdekvartalstall. Disse viste god vekst og bedre marginer enn ventet – omsetningen økte med 3 prosent til 36,4 millioner euro, mens ebitda-resultatet var på 5,4 millioner euro, som ga en margin på 14,9 prosent. Etter rapporten gjentok Carnegie en kjøpsanbefaling for Tomra-konkurrenten, mens kursmålet ble løftet fra 95 til 120 kroner, ifølge TDN Direkt.

Tomra-aksjen falt på sin side 1,8 prosent til 166,50 kroner.

Denne uken er Envipco også blitt løftet frem av investor Grunde Eriksen som en «fantastisk billig» aksje.

DOF Group steg 2,0 prosent til 90,00 kroner. Offshorerederiet meldte torsdag om tildelingen av et større prosjekt i Afrika , der verdien ligger på mellom 100 og 200 millioner dollar – eller 1–2 milliarder kroner. I tillegg har Petrobras i Brasil forlenget en kontrakt for fartøyet «Skandi Buzios», slik at den nå løper til september 2026. Tidligere denne uken refinansierte DOF Group gjelden sin, og siste hinder for utbytteutbetalinger ble med det fjernet. For John Fredriksen, nest største aksjonær, betyr det at nær 80 millioner kroner nærmer seg.

Norske Skog steg 1,1 prosent til 24,88 kroner på meldingen om at Norske Skog Golbey-anlegget starter produksjonen av resirkulert emballasjepapir i april.

Himalaya Shipping har hentet 15 millioner dollar i en emisjon med en tegningskurs på 60,50 kroner. En ikke-navngitt strategisk investor tegnet seg for 10 millioner dollar i emisjonen. Tor Olav Trøim-rederiets aksje endte på 64,60 kroner, opp 6,4 prosent.