Som ventet holdt Fed styringsrenten uendret på 4,25-4,5 prosent onsdag. Torsdag ettermiddag priset derivatmarkedet inn en 86 prosent sannsynlighet for at vi får to kutt innen utgangen av året, mot 89 prosent for en uke siden.

Det var likevel en del bevegelser i finans- og valutamarkedene. Amerikanske dollar styrket seg betydelig, mens Stoxx 600 og Dax-indeksen tapte henholdsvis 0,4 og 1,3 prosent.

Hapag-Lloyd var blant de europeiske børstaperne, med et kursfall på 7 prosent. Containerfraktselskapet fortalte at bunnlinjen krympet med 19 prosent i fjor, og tror nedturen vil fortsette i år. Amerikanske tollavgifter og Houthi-bevegelsens angrep på skip i Rødehavet er to årsaker. I samme sektor sank Maersk med nesten 3 prosent.

Advarslen ble tolket som et tegn på at heller ikke verdens økonomiske utsikter er fullt så gode som tidligere antatt. Følgelig fikk også en rekke sykliske aksjer kraftige fall. I bilsektoren var Volkswagen, Stellantis, BMW og Porsche ned med 3-4 prosent.

Ved halv fem-tiden var amerikanske S&P 500 og Nasdaq 100 derimot så vidt opp. Accenture-kursen stupte likevel 6 prosent, etter at selskapet la frem tall for sitt seneste regnskapskvartal. Topplinjen overrasket positivt, men inntjeningen skuffet noe. I tillegg nedjusterte Morgan Stanley og Jefferies sine kursmål, som følge av at Accentures kunder visst nok er blitt mer forsiktige med å bruke profesjonelle tjenester. Morgan Stanley skyldte på Trumps tollavgifter og kutt i offentlig sektor.

Også IBM sliter tilsynelatende, og torsdag ettermiddag var aksjen mer enn 3 prosent lavere. Konsernet er angivelig i ferd med å sparke tusenvis av ansatte i flere deler av USA. Særlig skal det kuttes i Cloud Classic-avdeling.

Blant lyspunktene på New York-børsen var Freeport-McMoRan, verdens største kobberprodusent. Aksjen steg med godt over 2 prosent, etter at JPMorgan oppgraderte den fra «nøytral» til «overvekt». Bankens analytiker viste til at Trumps proteksjonisme kan gagne selskapets amerikanske virksomhet.