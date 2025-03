Mercedes gir sluttpakker på over fem millioner kroner

Mercedes Benz-konsernet planlegger å kutte kostnadene med fem milliarder euro innen 2027, og som et ledd i planen har selskapet varslet at flere tusen ansatte skal miste jobben.

Det er primært administrasjonsstillinger som skal kuttes, og ettersom de ansatte er beskyttet mot oppsigelser via bedriftsavtaler frem til utgangen av 2034, må selskapet ifølge den tyske avisen Handelsblatt tilby de ansatte noen saftige sluttpakker.

Ifølge avisen, som skal ha fått tilgang til dokumenter via kilder i konsernet, skal de ansatte med lang ansiennitet kunne vente seg sluttpakker på flere hundre tusen euro.

Et av eksemplene som trekkes frem er at en 55 år gammel teamleder med en månedslønn på om lag 9.000 euro og 30 års ansiennitet kan vente å bli tilbudt en sluttpakke på mer enn en halv million euro. 500.000 euro tilsvarer over 5,7 millioner norske kroner.

En 45 år gammel saksbehandler med 20 års erfaring i selskapet og en bruttolønn på rundt 7.500 euro pr. måned kan på sin side regne med over 300.000 euro, drøyt 3,4 millioner kroner. En mann i midten av 30-årene med en bruttolønn på cirka 6.000 euro pr. måned kan fortsatt få godt over 100.000 euro.

De luftige sluttpakkene gjelder for sluttpakker i «turboperioden», som varer til 31. juli. Hele sluttpakkeprogrammet skal vare frem til mars neste år.

Mer enn 30.000 ansatte i Tyskland skal få tilbud om sluttpakke innen slutten av april. For ledere fra avdelingsledernivå og oppover planlegges det et separat nedbemanningsprogram, opplyses det.

Tilbudene gjelder kun for ansatte i indirekte funksjoner, altså utenfor produksjonen.