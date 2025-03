Nike under press

Nike skal rapportere sine resultater for tredje kvartal etter at børsen i New York stenger torsdag. Under ledelse av sin nye finansdirektør, Elliott Hill, jobber selskapet med en snuoperasjon som møter utfordringer fra både økonomiske faktorer og nye tollsatser, skriver CNBC.

Lave forventninger

Analytikere forventer en inntjening per aksje på 29 cent og en omsetning på 11,01 milliarder dollar, ifølge konsensusestimater fra LSEG. Forventningene er lave, ettersom selskapet arbeider med å kvitte seg med gammel varebeholdning for å satse på nye, innovative produkter.

President Donald Trump har innført en toll på 20 prosent på varer importert fra Kina, og omtrent 24 prosent av Nikes leverandører er lokalisert i Kina.

Hvis selskapet ikke klarer å kompensere for tollene gjennom prisøkninger eller kostnadsreduksjoner hos leverandørene, vil marginene trolig bli påvirket.

Svakere forbrukeretterspørsel

En svakere forbrukertillit og reduserte detaljhandelssalg i januar og februar skaper også utfordringer for Nike. Generelt har forbrukere redusert kjøp av klær og sko, og selskaper som tidligere har tatt markedsandeler fra svakere konkurrenter, opplever nå selv en nedgang.

For å motvirke dette har Nike inngått et samarbeid med Kim Kardashians merke Skims for å lansere produktlinjen Nike Skims. Denne satsingen en viktig del av Nikes strategi for å øke inntektene fra klær og tilbehør.

Aksjen handles nå til 72,60 dollar per aksje og har falt 0,6 prosent i løpet av handelsdagen.

Analytikere og investorer vil særlig følge med på hvordan nye produktlanseringer går. For Nike har innovasjonsevne vært en nøkkelfaktor for å opprettholde markedslederposisjonen. Positive signaler fra lanseringer kan potensielt overskygge andre utfordringer selskapet står overfor.