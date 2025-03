PDD Holdings snur minus til pluss

Etter onsdagens oppgang i kjølvannet av Feds rentebeslutning opplevde Wall Street et nytt tilbakeslag torsdag, da investorer valgte å selge seg ned etter den kortvarige oppturen.

Det var marginale endringer blant indeksene. Nasdaq-indeksen er ned 0,36 prosent, Dow Jones steg 0,01 prosent, mens S&P 500 er ned 0,16 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er ned til 4,24 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg er uendret på 19,19.

Teknologisektoren i rødt

Etter gårsdagens opptur for Tesla, endte aksjen opp beskjedne 0,17 prosent i løpet av handelsdagen. Oppgangen ble dempet av nyheten om at selskapet må tilbakekalle over 46.000 Cybertrucks i USA på grunn av feil med stålpanelet på bilenes utside.

PDD Holdings, eier av den kinesiske netthandelsplattformen Temu, svakere resultater enn forventet, noe som førte til en kursnedgang på over 4 prosent i tidlig handel. Aksjen hentet seg imidlertid inn og er opp 34 prosent.

Slik gikk det med resten av teknologigigantene:

Alphabet falt 0,74 prosent

Microsoft falt 0,25 prosent

Apple er ned 0,54 prosent

Amazon falt 0,30 prosent

Meta falt 0,25 prosent

Nvidia steg 0,86 prosent

Fed-beslutninger og tollpolitikk skaper usikkerhet

Usikkerhet rundt den amerikanske økonomien fortsetter å prege markedene, spesielt etter den siste rentebeslutningen fra Federal Reserve. Sentralbanken valgte å holde renten uendret, men oppjusterte inflasjonsprognosene og nedjusterte forventningene til økonomisk vekst.

Fed holder styringsrenten i ro på intervallet 4,25 til 4,50 prosent, helt i tråd med markedets forventninger.

Samtidig signaliserte Fed at to rentekutt er planlagt i 2025, noe som har ført til spekulasjoner om hvordan økonomien vil utvikle seg i mellomtiden.

Råvarer

Gullprisen holder seg godt over 3.000 dollar, mye grunnet økende spenninger i Midtøsten og vedvarende handelssusikkerhet, skriver Yahoo Finance.

Oljeprisen på nordsjøolje lå onsdag på 72,12 dollar per fat, opp 0,6 prosent fra tirsdag. Prisen for et fat WTI-olje lå noe lavere, på 68,22 dollar.