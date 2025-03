Sportskjeden Nike oppnådde inntekter på 11,72 milliarder dollar i kvartalet som var. Dette var noe høyere enn de forventede 11,03 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Til tross for dette falt salget globalt med 9 prosent, hovedsakelig grunnet en kraftig nedgang på 17 prosent i Kina i løpet av de tre månedene som endte 28. februar, skriver CNBC.

Sports-aksjen stiger 4 prosent i etterhandelen, og ligger nå på 74,66 dollar per aksje.

Prispress og svekket margin

Selskapets bruttomargin falt med 3,3 prosentpoeng til 41,5 prosent, noe som var lavere enn de forventede 41,8 prosentene. Marginfallet skyldes hovedsakelig kostnader knyttet til rydding av gammel lagerbeholdning for å gjøre plass til nye produkter.

Ifølge finansdirektør Matt Friend er det fortsatt utfordrende markedsforhold, men han understreker at selskapets fokus er på å betjene idrettsutøvere med innovative produkter og gjenoppbygge merkevaremomentum gjennom sport.

Tøff konkurranse og svekket kjøpekraft

Nike har også måttet håndtere økt konkurranse fra nyere merker og et marked preget av lavere forbrukertillit. I tillegg har innføringen av 20 prosent toll på varer importert fra Kina skapt ekstra press på marginene. Selskapet står i fare for å måtte øke prisene eller absorbere kostnadsøkningene, noe som kan få negative konsekvenser for lønnsomheten.

Nord-Amerika, som er Nikes største marked, rapporterte et salg på 4,86 milliarder dollar, ned 4 prosent fra året før. Likevel var dette bedre enn de 4,53 milliardene som analytikerne hadde sett for seg.

Satser på kvinner og nye produktlinjer

Som et ledd i selskapets snuoperasjon har den nye toppsjefen, Elliott Hill, satset på styrke innovasjon og gjenvinne idrettsutøvere som har gått til konkurrenter.

Hill har også fokusert på å styrke Nikes posisjon blant kvinnelige kunder, blant annet gjennom et nytt samarbeid med Kim Kardashians merkevare Skims.

Samarbeidet skal resultere i en ny produktlinje kalt NikeSKIMS, som vil inkludere klær, fottøy og tilbehør. Denne partnerskapen forventes å gi Nike et konkurransefortrinn overfor merker som Lululemon, Alo Yoga og Vuori.