Dette er de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

To verdifulle skulpturer den fallerte investoren Dag Dvergsten har hatt i hagen i årevis, er funnet på en industritomt i Asker, like ved kronprinsparets bolig på Skaugum. Nå krever kreditorer at kunstverkene selges, og flere rikinger står i kø for å kjøpe.

Verdien av skulpturene kan være på 5 millioner kroner. Dvergsten nekter imidlertid for at det er han som eier dem. Derfor mener han også at utlegget til namsfogden er urettmessig.

Anklagene hagler mot mathallene Oslo Street Food og Barcode Street Food. Leietagere raser etter utkastelse av lønnsomme boder, en konkurs og misnøye med usikrede depositumkontoer.

Én bodeier hevder eierne tjener seg søkkrike på deres bekostning. Vedkommende sier også at eierne bruker utkastelser som en slags skremselstaktikk.

Musikkprodusenten Kygos investering i NFT-markedet ble en kjempefiasko.

Han vakte stor oppsikt i NFT-miljøet da han for noen år siden investerte i et digitalt kunstverk fra den da ettertraktede Bored Ape Yacht Club-samlingen. Kort tid etter var Kygos NFT-ape verdsatt til over 1 million kroner. Nå prises den til bare 254.000 kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om dagligvarekjedene. Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet sier NorgesGruppens overskudd ikke kommer forbrukerne til gode gjennom lavere priser eller lavere prisvekst – tvert imot går overskuddene til eierne.

Den eneste veien til mer og virksom konkurranse er å åpne grensen for import av billig mat. Da vil det trolig komme nye kjeder og matvareprisene vil falle. Det er faktisk enkelt, men vi nøyer oss stadig med å utrede og utrede kjedenes og bøndenes makt, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify