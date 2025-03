Konsulentgigant roper varsko om Doge

Konsulentgiganten Accenture har advart om at effektiviseringsetaten Doge og store kutt i offentlige utgifter har begynt å påvirke selskapets inntekter, skriver Financial Times (FT).

Under en samtale med analytikere uttalte konsernsjef Julie Sweet at selskapets nye oppdrag for den amerikanske regjeringen har avtatt kraftig siden Donald Trump overtok som president i januar. Dette arbeidet utgjorde om lag åtte prosent av Accentures globale inntekter på 16,7 milliarder dollar i forrige kvartal.

– Den nye administrasjonen har et klart mål om å drive den føderale regjeringen mer effektivt. I denne prosessen har mange nye anskaffelser bremset opp, noe som påvirker salget og inntektene våre negativt, uttalte Sweet.

Accenture-aksjen falt syv prosent torsdag og er nå ned 15 prosent siden januar. Selskapet opprettholder likevel sin helårsguiding.

Kan ikke stole på guidingen

Ifølge FT er Accenture ett av ti konsulentselskaper som er rammet av innsparingsprogrammet fra Musks Doge. Forrige uke ble en kontrakt med Accenture, som kunne vært verdt opptil fem millioner dollar innen 2027, kansellert.

– Vi ser store muligheter over tid til å hjelpe med å konsolidere, modernisere og fornye den føderale regjeringen for å skape en helt ny grad av effektivitet, sa Sweet.

I tillegg valgte Accenture nylig å skrote sine globale mål for mangfold og inkludering etter en «evaluering» av det politiske landskapet i USA, ifølge avisen.

– I løpet av de siste ukene har vi sett en økt usikkerhet i det globale økonomiske og geopolitiske miljøet, noe som markerer et skifte fra vår første kvartalssituasjon i desember, sa Sweet.

Kilder i Financial Times peker også på at det er uklart hvor troverdig Accentures fremtidsutsikter er, gitt den økte volatiliteten.

– Med den pågående volatiliteten er det uklart hvor trygt man kan stole på selskapets guiding, uttalte Surinder Thind i Jefferies.