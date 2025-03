Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, 0,1] prosent.

Asia

Det er blandet stemning i Asia fredag morgen. Shanghai Composite i Kina faller 1,04 prosent, CSI 300 svekkes 1,27 prosent, og Hang Seng i Hongkong er ned 2,12 prosent. Sistnevnte er ifølge CNBC særlig tynget av helse- og konsumaksjer.

I Japan stiger derimot Nikkei 0,20 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,60 prosent etter å ha vært stengt som følge av en helligdag torsdag.

Ferske nøkkeltall viser at den japanske inflasjonen steg 3,7 prosent på årsbasis i februar, ned fra oppgangen på 4 prosent i januar.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er torsdag morgen opp 0,44 prosent til 72,32 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,53 på 68,43 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Etter onsdagens oppgang i kjølvannet av Feds rentebeslutning opplevde Wall Street et nytt tilbakeslag torsdag, da investorer valgte å selge seg ned etter den kortvarige oppturen.

Det var marginale endringer blant indeksene. Nasdaq-indeksen er ned 0,36 prosent, Dow Jones steg 0,01 prosent, mens S&P 500 er ned 0,16 prosent.

Etter gårsdagens opptur for Tesla, endte aksjen opp beskjedne 0,17 prosent i løpet av handelsdagen. Oppgangen ble dempet av nyheten om at selskapet må tilbakekalle over 46.000 Cybertrucks i USA på grunn av feil med stålpanelet på bilenes utside.

PDD Holdings, eier av den kinesiske netthandelsplattformen Temu, svakere resultater enn forventet, noe som førte til en kursnedgang på over 4 prosent i tidlig handel. Aksjen hentet seg imidlertid inn og er opp 34 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,29 prosent til 1.539,50, etter fem strake dager med oppgang. Handelsdagen startet imidlertid med ny oppgang, og på det høyeste var indeksen oppe i 1.551,24, som er ny intradag all-time high.

En aksje som utmerket seg i torsdagens handel, var Envipco. Panteselskapet endte opp hele 13,1 prosent til 69,00 kroner, etter å ha lagt frem fjerdekvartalstall.