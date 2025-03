Solen skinner på Oslo Børs – men hvor lenge?

Den tyske bilprodusenten BMW advarte denne uken om at varslede tollimplementeringer kan koste selskapet så mye som én milliard euro, eller rundt 11,5 milliarder kroner, allerede i inneværende år. På Frankfurt-børsen har investorene i bunn og grunn bare tatt meldingen med et skuldertrekk – en respons som på en god måte illustrerer hvor høy optimismen er på de europeiske børsene, tross utsikter til stadig mer inngripende tollsatser utover i 2025.

Også på Oslo Børs varmer vårsolen. Hovedindeksen setter nær løpende rekorder og viser at investorene også her hjemme forventer at børsforetakene på bred front skal komme opp med klart bedrede omsetnings- og resultattall enn i 2024 – tross all tollusikkerhet og et ellers vanskelig geopolitisk bakteppe.

Bare den siste uken har Hovedindeksen steget med nær tre prosent, noe som gir en årsoppgang på omtrent åtte prosent – adskillig bedre enn hva Wall Street kan vise til, der den ledende referanseindeksen S&P 500 siden årsskiftet er ned rundt tre og en halv prosent. Utviklingen viser hvor bekymret amerikanske investorer er for hva Trumps tollpolitikk vil si for den generelle selskapsinntjeningen – og meravkastningen i favør Oslo Børs så langt i 2025, er på litt over elleve prosent, er nær historisk høyt nivå.

Dette mener vi gir en klar nedsiderisiko på Oslo Børs, som heller ikke får noe støtte av utsikter til en mildere norsk pengepolitikk. Inflasjonstallene for februar var aggressive, mens Regionalt nettverk-rapporten denne uken vitner om klart stigende lønnsforventninger. Mye tyder derfor på en lengre periode med fortsatt høye norske renter, noe som er direkte truende for aksjekursene på Oslo Børs da diskonteringsrentene forblir høye.

Mai nærmer seg, en måned som tradisjonelt sett er vanskelig på Oslo Børs. Gitt den forrykende starten på børsåret 2025, øker det ytterligere korreksjonsfaren utover våren – noe vi også mener forsterkes av at det ved fremleggelsen av alle førstekvartalstallene sannsynligvis vil komme flere forsiktige selskapsuttalelser. Verdt å merke seg er et fortsatt svakt oljemarked med en oljepris rundt 70 dollar fatet, et nivå som åpenbart reflekterer råvareinvestorenes bekymring for at en skjør verdensøkonomi etter hvert vil spille seg ut i fallende oljeetterspørsel utover i 2025.

Overfor investorer med godt opparbeidede og urealiserte kursgevinster på Oslo Børs blir oppfordringen å sikre mye av dette i et alt i alt underliggende skjørt hjemlig aksjemarked.

Sigurd E. Roll

Investoransvarlig Kapital