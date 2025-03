Straffes på Wall Street etter elendig guiding

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 1,0 prosent, Dow Jones er ned 0,8 prosent mens S&P 500 åpner ned 0,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,21 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,0 prosent til 20,98.

«Trumps transaksjonelle stil betyr at tollkriger kan oppstå raskt og eskalere dramatisk, men like raskt avblåses dersom han føler at han har oppnådd noe. For investorer betyr dette at man må håndtere høy usikkerhet, men det gir også muligheter for dem som forstår hans “spill”», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Nike

Nike faller 7,5 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon og skuffende guiding. Kvartalstallene var bedre enn ventet, men det var ledelsens forventninger til fremtidig salg og resultat som stjal oppmerksomheten.

Ifølge CNBC advarte Nike om at omsetningen vil falle tosifret i inneværende kvartal da selskapet sliter med tariffer, fallende forbrukertillit og lavere bruttomarginer.