Fredag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,3 prosent før den sluttet på 1.534,35 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,94 dollar, ned 0,1 prosent. Equinor gikk opp 1,0 prosent til 270,85 kroner, Aker BP falt 0,6 prosent og sluttet på 242,80 kroner mens Vår Energi gikk opp 0,7 prosent til 33,22 kroner.

John Fredriksen har, gjennom Geveran Trading, kjøpt ytterligere 325.000 aksjer i DOF Group, og har nå litt over 24,63 millioner aksjer i selskapet, noe som utgjør en eierandel på 10,0014 prosent. Tidligere denne uken kom meldingen om at DOF Group har refinansiert gjelden, og med det fjernet siste hinder for utbetaling av utbytter. Fredag gikk aksjen opp 2,2 prosent til 92,00 kroner.

Høyt oppe på taperlisten finner vi Hexagon Purus, som falt 21,1 prosent til 1,40 kroner. SpareBank 1 Markets kutter kursmålet fra 2,50 til 0,75 kroner, og gjentar sin salgsanbefaling på aksjen.

Også for Hexagon Composites kutter SpareBank 1 Markets kursmålet – her fra 65 til 50 kroner. Meglerhuset gjentar imidlertid sin kjøpsanbefaling. Aksjen falt 2,8 prosent til 22,95 kroner.

Norsk Hydro skal bygge nytt trådstøperi på Karmøy, opplyste selskapet fredag morgen. Det er Hydros største investering i Norge på ti år, og produksjonsstart er forventet i 2028. Det nye anlegget vil levere aluminium til bruk i kritisk energiinfrastruktur i Europa. Aksjen falt 3,0 prosent til 66,08 kroner.

Norse Atlantic klatret 18,7 prosent til 5,62 kroner etter å ha kansellert en reparasjonsemisjon. Fredag var det også fullt kaos i den europeiske flytrafikken etter en omfattende strømstans på Heathrow-flyplass utenfor London.

Veidekke har inngått en kontrakt med Bane NOR Eiendom verdt 980 millioner kroner, eks. merverdiavgift. Oppdraget omfatter bygging av det miljøsertifiserte StasjonsKvartalet med blant annet 234 leiligheter på nye Trondheim S. Aksjen gikk opp 1,1 prosent til 149,00 kroner.

Fredag inkluderte Investtech Nel i sin portefølje av aksjer investorer bør holde seg unna. Nel er også en av aksjene i Investtechs rangering av de mest volatile aksjene på Oslo Børs. Nel falt 4,8 prosent til 2,88 kroner.

Det er også verdt å merke seg at SoftOx Solutions steg 150,0 prosent til 0,08 kroner.