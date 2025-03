Fem forferdelige børsuker

Det er ikke lenge siden investorene elsket Trumps løfter om skattelettelse, deregulering og mindre pengebruk i offentlig sektor. Russell 2000-indeksen, som hovedsakelig omfatter USA-fokuserte selskaper, steg følgelig til en rekord få uker etter presidentvalget. Siden har pilene imidlertid pekt nedover, og fredag ettermiddag var indeksen ned med 17 prosent fra toppen. Vi nærmer oss med andre ord et «bear market».

S&P 500, som inneholder større, mer internasjonale selskaper, har på sin side sunket i fem uker på rad. For denne indeksen og Nasdaq utgjør fallet fra toppen henholdsvis 9 og 13 prosent. Europas Stoxx 600 ligger derimot mindre enn 3 prosent under rekorden, til tross for Trumps tollavgifter.

Fredag var reiserelaterte aksjer blant børstaperne, etter at brann i en nærliggende transformator tvang Heathrow Airport til å stenge. Hotellkjeden InterContinental sank 3 prosent, mens Air France KLM og British Airways-eieren IAG tapte godt over 2 prosent.

Carnivals aksjekurs steg derimot med 1 prosent, etter at både topp- og bunnlinjen overrasket positivt i cruiseoperatørens seneste regnskapskvartal. Guidingen for det inneværende kvartalets inntjening skuffet imidlertid noe. Toppsjefen ser «økt makroøkonomisk og geopolitisk volatilitet», men opplever fremdeles høy cruiseetterspørsel.

Generelt har sykliske aksjer motvind for tiden, delvis fordi stadig flere selskaper varsler om en kraftig oppbremsing i USA. Sistemann ut i så måte er FedEx. Verdens nest største pakketransportør nedjusterte for tredje gang sin guiding, grunnet «vedvarende svakhet og usikkerhet i USAs industrielle økonomi». Nå ventes årets omsetning å bli uendret eller litt lavere enn fjorårets. Samtidig ble inntjeningsprognosen jekket ned fra 19-20 dollar per aksje til 18-18,20 dollar. FedEx-kursen hadde ved halv fem-tiden stupt 9 prosent.

For øvrig spår Atlanta Feds BNP-modell at verdens største økonomi vil krympe med en annualisert 1,8 prosent i dette kvartalet. Det blir i så fall den verste nedturen siden andre kvartal 2020, da coronaviruset herjet som verst.