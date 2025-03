Elon Musk ber Tesla-ansatte om å «holde på» selskapets aksjer i et forsøk på å forsikre dem om at bilprodusentens fremtid er «utrolig lys». Dette skjer til tross for kraftig fall i salget, flere tilbakekallinger som følge av sikkerhetsfeil og en bølge av hærverk trigget av Musks politiske engasjement.

Den uvanlige meldingen til de ansatte kom etter at USAs handelsminister, Howard Lutnick, også ba Fox News-seere om å «kjøpe Tesla-aksjer».

Aksjen har siden midten av desember stupt med 51 prosent.

«Slutt å være psyko!»

En annen tidligere notabel aksjebønn til ansatte var da Enron-styreleder Kenneth L. Lay tilbake i 2001 ba ansatte om å kjøpe aksjer i det amerikanske energiselskapet. Det kun måneder før selskapet havnet i ett av 2000-tallets største finansskandaler, og gikk konkurs.

– Hvis du leser nyhetene, føles det som... dommedag, sa Musk i et allmøte med ansatte, sendt direkte på X torsdag kveld, skriver Financial Times (FT).

– Jeg forstår om du ikke vil kjøpe produktet vårt, men du trenger ikke å brenne det ned. Slutt å være psyko! sa han, med henvisning til den økende mengden hærverk mot Tesla-biler.

Mål for protester

Tesla og selskapets forhandlere har den siste tiden blitt mål for protester i både USA og Europa. Bakgrunnen er Musks støtte til det høyreradikale partiet AfD i Tyskland, innflytelse i Det hvite hus, og hans angrep på den føderale amerikanske staten i rollen som uoffisiell leder for «Department of Government Efficiency» (Doge).

Salget av Tesla har falt kraftig i flere store europeiske markeder de siste månedene. Samtidig har etterspørselen eksplodert etter klistremerker med teksten «Jeg kjøpte denne før Elon ble gal» på Amazon.

Tesla står også overfor flere regulatoriske undersøkelser knyttet til Musks påstander om bilens førerassistansesystemer. Torsdag måtte selskapet tilbakekalle over 46.000 Cybertrucks i USA for å bytte ut en ytre karosseridel som kan løsne under kjøring, skriver FT.