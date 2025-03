Elon Musks inntog i Det hvite hus har ei kastet av seg for milliardæren som har sett Tesla-aksjen stupe ned 30,5 prosent siden innsettelsen.

Opptur for de store

Fredag ble likevel en aldri så liten opptur for samtlige av tungvekterne foruten Nvidia som falt med 1,2 prosent.

Microsoft endte opp 0,14 prosent, Amazon opp 0,65 prosent, Meta opp 1,44 prosent, Apple opp 1,64 prosent og Alphabet opp 0,46 prosent mens Tesla steg hele 5,37 prosent.

Dagens Tesla-opptur kommer etter at Musk ba ansatte om å «holde på» aksjene sine i selskapet i et forsøk på å forsikre dem om at bilprodusentens fremtid er «utrolig lys».

Les også Musk: Ikke selg Tesla-aksjer Milliardæren raser mot hærverk på biler og protester hos bilforhandlere i USA og Europa.

Tror ustabiliteten vil fortsette

Den ustabile perioden som har preget Wall Street, vil sannsynligvis fortsette minst ut første halvår, tror riktignok investeringsdirektør Michael Wilson i Morgan Stanley.

Han tror markedet vil forbli under toppnivåene som ble nådd forrige måned.

– Dette blir trolig en gradvis og sektorvis opptur, er mitt beste anslag, sa Wilson i et intervju med Bloomberg TV denne uken.

S&P 500, Nasdaq og Dow Jones er alle ned rundt 3 prosent hittil i mars.

– Vi tror nye toppnoteringer er lite sannsynlig i løpet av første halvdel av året, påpeker Wilson.

Boeing med storkontrakt

Av andre sentrale aksjer på New York-børsen, endte Nike dagen ned 5,4 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon og skuffende guiding. Kvartalstallene var bedre enn ventet, men det var ledelsens forventninger til fremtidig salg og resultat som stjal oppmerksomheten.

Ifølge CNBC advarte Nike om at omsetningen vil falle tosifret i inneværende kvartal da selskapet sliter med tariffer, fallende forbrukertillit og lavere bruttomarginer.

Boeing endte opp 3,1 prosent etter at selskapet vant kontrakten til å designe og bygge USAs neste generasjon med jagerfly. Kontrakten skal være verdt titalls milliarder dollar.