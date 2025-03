Ifølge Reuters fremgår det av en kunngjøring i Federal Register fredag at endringen trer i kraft 24. april. Ordningen ble opprinnelig innført av tidligere president Joe Biden og ga et toårig opphold for migranter med amerikanske sponsorer.

– Denne avgjørelsen er en del av en bredere innsats for å håndheve immigrasjonslovene strengere, sier Trump.

Ordningen tillot migranter å komme lovlig til USA med fly, men nå fjernes denne muligheten. Trump har tidligere hevdet at programmene som ble opprettet av Biden-administrasjonen går utover føderal lovgivning og har krevd dem avviklet i en presidentordre fra 20. januar.

– Jeg vil avgjøre veldig snart om vi skal fjerne parole-statusen for de rundt 240.000 ukrainerne som kom hit under krigen, sa Trump 6. mars, sier Trump.

Risikerer rask utvisning

Biden utvidet i 2023 programmet til også å gjelde migranter fra Cuba, Haiti og Nicaragua, etter først å ha innført det for venezuelanere året før. Programmene var ment å redusere ulovlig grensepassering fra disse landene, som USA har anstrengt forhold til.

Dersom migrantene blir i landet uten annen form for lovlig opphold, kan de nå risikere rask utvisning. Department of Homeland Security opplyser at opphevelsen av statusen vil gjøre det enklere å benytte en hurtigutvisningsprosess kjent som expedited removal. Prosessen gjelder for enkelte migranter som har oppholdt seg i landet i to år eller mindre.