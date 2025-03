Hedgefondforvalter Bill Ackman og tennislegende Novak Djokovic har gått til sak i USA med påstand om at profesjonelle tennisspillere lider under et konkurransehemmende monopol, det skriver Financial Times.

Duoen, som begge er involvert i spillerorganisasjonen Professional Tennis Players Association (PTPA), mener en liten gruppe makthavere i sporten holder lønningene kunstig lave.

Utøveren bærer kostnaden

Bakgrunnen er det de beskriver som en urettferdig fordeling av inntektene. På fjorårets US Open ble det solgt over 500.000 glass av den offisielle cocktailen Honey Deuce, og til 23 dollar per stykk ga det en inntekt på 13 millioner dollar. Det er langt mer enn den samlede premien til både herre- og damevinneren, som utgjorde 7 millioner dollar.

– Dette er et system hvor selve utøverne, som bærer kostnadene og risikoen, sitter igjen med minst, sier PTPA.

Organisasjonen hevder at spillerne bare får rundt én femtedel av de totale inntektene sporten genererer. Til sammenligning mottar utøvere i amerikansk fotball og basketball omtrent halvparten av inntektene gjennom kollektive forhandlinger.

Lang sesong

Tennisutøvere er selvstendig næringsdrivende og må dekke egne trenings- og reiseutgifter i en sesong som strekker seg over elleve måneder. Det betyr at belastningen er stor, samtidig som kun de høyest rangerte tjener godt.

«Selv om Djokovic har tjent 186 millioner dollar i premiepenger, er det kun toppene som faktisk lever godt av sporten» skriver PTPA.

ATP, som organiserer herretennis, avviser kritikken og peker på økt åpenhet, store bonusordninger og garantert inntekt for også middels plasserte spillere.

Førsterunde-tapere i US Open fikk 100.000 dollar, og turneringens totale premiepott var rekordhøye 75 millioner dollar.