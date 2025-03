Bank of America: – Kjøp dippen i disse teknologiselskapene

Teknologitunge Nasdaq Composite har falt 12 % fra sin topp i desember og er ned 8 % hittil i år. Likevel mener Bank of America at enkelte aksjer har falt for mye og anbefaler kjøp av blant annet Analog Devices, Nvidia, Broadcom, Marvell og AppLovin, ifølge CNBC.

Sterk tro på Analog Devices

Analytiker Vivek Arya peker på at Analog Devices er godt posisjonert for vekst etter møter med selskapets ledelse.

– ADI er optimistiske med tanke på en markedsbedring innen bil- og industrisektoren i andre halvår 2025. De mener bunnen er nådd, men er usikre på hvordan veksten vil se ut, skriver Arya.

Han fremhever også at selskapet har minimal eksponering mot tollusikkerhet og ser ytterligere oppside for aksjen.

Marvell kan oppjustere vekstprognoser

Arya har også en positiv vurdering av Marvell Technology etter møter med selskapets toppsjef Matt Murphy.

– Vi forventer at det totale markedet for datasentre vil øke til rundt 100 milliarder dollar, med Marvell som sikter på en markedsandel på 20 %, sier Arya.

Bank of America venter at selskapet kan oppjustere sine vekstprognoser på en kommende analytikerdag i juni. Aksjen er ned 37 % i år.

AppLovin på kraftig rabatt

Omar Dessouky i Bank of America mener mobilapp-selskapet AppLovin er en unik kjøpsmulighet.

– Markedets svingninger og flere short-selger-rapporter har gitt en mulighet til å kjøpe en vekstaksje tidlig i en oppgangsperiode, til en betydelig rabatt sammenlignet med GOOGL og META, sier Dessouky.

Bank of America opprettholder kjøpsanbefalingene på disse teknologiselskapene i ferske analyser.