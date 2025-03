Vurderer tilliten til FED under Trump

Flere europeiske sentralbank- og tilsynsmyndigheter stiller spørsmål ved om de fortsatt kan stole på at den amerikanske sentralbanken (Fed) vil gi tilgang til dollarfinansiering i tider med markedsturbulens, ifølge seks kilder med kjennskap til saken til Reuters.

– Vi ser det som svært usannsynlig at Fed ikke vil opprettholde sine støtteordninger, men vi har hatt uformelle diskusjoner om denne muligheten, sier en av kildene, ifølge Reuters.

Diskusjonene har oppstått på bakgrunn av en svekket tillit til amerikanske myndigheter, særlig som følge av Trump-administrasjonens politikk. Tidligere har Fed gitt tilgang til dollarfinansiering for den europeiske sentralbanken (ECB) og andre viktige institusjoner under finansielle kriser.

Ingen gode alternativer

Noen europeiske tjenestemenn har vurdert mulige alternativer til Fed, men har konkludert med at det ikke finnes noen reell erstatning.

– Det finnes ingen god erstatning for Fed, sier en kilde med direkte kjennskap til samtalene.

En annen kilde peker på at den amerikanske sentralbanken er en uavhengig institusjon og at det ikke har vært noen signaler om at den vil trekke tilbake sin støtte. Likevel frykter enkelte at Trump-administrasjonen kan legge politisk press på Fed over tid.

Til tross for bekymringene mener europeiske myndigheter at det er en fjern mulighet at Fed faktisk vil kutte finansieringslinjene, ettersom en slik handling ville kunne destabilisere globale markeder.