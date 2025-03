Tøffere for unge økonomer

– Det er en milepæl vi sikter oss inn mot. Det skal vi gjøre gjennom å ta en sterkere posisjon i Norge, også gjennom å tilby tilgrensede tjenester. Vi jobber med mange selskaper som har virksomhet i hele Skandinavia, og da er det nærliggende å utvide til noen av disse landene også, sier Lohnaas.

I tillegg til å skape vekst, har Lohnaas de seneste årene sett en markant endring i markedet for unge økonomer som sikter seg inn mot godt betalte strategistillinger hos de store konsulentselskapene. Han mener fokuset i rekrutteringen har skiftet fra å hente inn generalister i strategi og forretningsutvikling, til å prioritere å ansette ressurser med spisskompetanse på salg og controller-funksjoner med operativ erfaring og kommersiell virksomhet.

– I takt med endret makrobilde har lønnsomhet for bedriftene blitt viktigere. De som rekrutterer nå vil ha kremmere med handlekraft, ikke teoretiske tenkere. Det er et kompromissløst fokus på å ansette de som fra første dag kan bidra til enten å øke salget eller å kutte kostnader, sier han.

Tøffere konkurranse

De første tegnene til denne endringen så han på tampen av 2022. Deretter har denne trenden bare forsterket seg.

– Vi ser blant annet et klart lavere inntak i de typiske talentfabrikkene, som konsulenthusene er. Flere studenter sliter med å finne den første jobben, og det er nå også litt andre forventninger til hvilken jobb man kan få, sier Lohnaas.

Samtidig trekker han frem at det er blitt mer utfordrende å få tak i riktig kompetanse. Det stemmer godt med ManpowerGroups undersøkelse som viste at nesten 70 prosent av arbeidsgiverne hadde utfordringer med å få tak i de rette personene.

– Bedriftene vil ansette, men har blitt enda strengere på at det skal være de riktige folkene. Det gjør det enda viktigere for bedriftene å ha oversikt i markedet over de relevante kandidatene som kan tenke seg å skifte beite. Samtidig er det mange kandidater som har fått seg en karamell ettersom det ikke er like lett å få seg jobb som tidligere.

– Vi snakker med mange unge økonomer med mastergrad fra BI, NHH eller NTNU, som har tre–fire år i konsulentbransjen. De har tidligere stort sett vasset i jobbmuligheter, men flere får seg nå en overraskelse av at de må konkurrere langt hardere enn tidligere, sier Lohnaas.