USA vil bygge skipene sine selv

Den 21. mars i år kom det et forslag fra amerikanske myndigheter, nærmere bestemt «Office of the US Trade Representative» (USTR), om at kinesiske skip – og skipsredere som eier og driver kinesiskbygde skip i sin flåte – skal betale ekstra havnekostnader hver gang de anløper en amerikansk havn.

Og det er ikke småpenger det er snakk om. Totalkostnaden beror på fire elementer:

hvilken nasjonalitet selskapet som drifter skipet (skipsoperatøren) har, om det konkrete skipet som skal til havn er bygd i Kina, hvor mange andre kinesiskbygde skip skipsoperatøren eier og hvor mange nybyggsbestillinger skipsoperatøren har hos kinesiske verft.

I verste fall – som gjelder for et kinesisk selskap som anløper med et kinesisk skip, og hvor hoveddelen av flåten og ordreboken er fra kinesiske verft – vil ett enkelt havneanløp koste 4,5 millioner dollar. Når vi vet at noen typer skip, særlig container- og bilskip, har flere anløp i forskjellige havner på én reise, kan totalkostnaden for en rundreise komme opp i rundt 20 millioner dollar (ved 4-5 anløp på samme reise). Hvis man da ser for seg at dette skipet går i fast rute til og fra USA med 4-5 reiser i året (gjennomsnitt for store skip), snakker vi om opp mot 100 millioner dollar – hvert år. Et nytt stort containerskip koster til sammenligning rundt 150 millioner dollar.

En opplagt konsekvens av dette forslaget er at amerikansk sjøgående handel vil bli skjøttet med ikke-kinesiske skip. Men her er det viktig å merke seg at havneavgiften ikke gjelder kun kinesiske selskaper. Et norsk rederi som anløper en amerikansk havn med et av sine ikke-kinesiskbygde skip «sparer» riktignok 2,5 millioner dollar – 1 million fordi selskapet er norsk og ytterligere 1,5 millioner fordi skipet ikke er kinesisk – men må fremdeles betale 2 millioner dollar pr. anløp dersom hoveddelen av flåten for øvrig og ordreboken er kinesisk.