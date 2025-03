Kjempeutbytte ga gullet

Det er ikke ofte at man ser tosifrede ukentlige avkastningstall i Skoleduellen, men i forrige uke var Finansgruppen Verdi NTNU opp med hele 20 prosent.

Det skyldtes ikke at laget hadde satset alle pengene på et revolusjonerende nytt kunstig intelligens-selskap, men at Aker Carbon Capture betalte et megautbytte på 4,82 kroner per aksje.

Den samme aksjen ble i uken før handlet eks-utbytte, noe som bidro til at NTNU-porteføljen da krympet med nesten 14 prosent. Ser vi på de to ukene samlet, utgjorde avkastningen rundt 4 prosent.

En svært god uke

Forrige uke var imidlertid utmerket for de fleste av Skoleduellens deltagere.

Samtlige tjente penger, og i snitt var de opp med nesten 4 prosent.

Til sammenligning steg Hovedindeksen med 3 prosent. Også analytikerporteføljen, som består av meglerhusenes til enhver tid fem best likte aksjer, gjorde det bra Her ble avkastningen nesten 4 prosent.

Dessuten har tre av universitetsgruppene nå økt kapitalen med minst 10 prosent, siden denne runden av Skoleduellen startet i midten av september. Det gjelder Børsklubben NHH, Børsgruppen Nord og UiS Studentkapital.

To aksjer steg mye

For øvrig solgte Verdi NTNU seg ut av Aker Carbon Capture den 13. mars, tre dager etter at den ble omsatt eks-utbytte. Lagets portefølje består nå av nesten ti prosent kontanter og elleve aksjer.

Av disse trakk Otello Corporation og Envipco mest opp, med kursløft på henholdsvis 16 og 14 prosent.

Førstnevnte, som tidligere var kjent som Opera Software, meldte at Goldman Sachs har kjøpt aksjer. For Envipco var sterke tall for fjerde kvartal den store nyheten. Inntektene økte med 3 prosent fra samme periode året før, og i Nord-Amerika var veksten hele 22 prosent. Samtidig økte bruttofortjenesten med 14 prosent på årsbasis.

For øvrig steg fire andre selskaper i NTNU-porteføljen – Aker BP, Odfjell Drilling, Mowi og Veidekke – med 3-5 prosent.