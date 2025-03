Den svenske forsvarsprodusenten Saab, kontrollert av Wallenberg-familien, fremmer sitt GlobalEye-overvåkningsfly som kjernen i en felles nordisk overvåkning. Selskapet ønsker å utnytte Europas økende forsvarsutgifter etter Russlands invasjon av Ukraina, samt en voksende skepsis til amerikanske leveranser, skriver Financial Times.

«Hvordan beskytter vi Østersjøen? Hvordan ser vi på Arktis? Bør vi ha en felles 24/7-overvåkningskapasitet i Norden? Dette er et naturlig steg i Nato-samarbeidet,» sa adm. direktør i Saab Micael Johansson.

Skepsis til USA gir muligheter

GlobalEye konkurrerer med Boeings E-7 Wedgetail og har blitt kjøpt av både De forente arabiske emirater og Sverige. Mikael Grev, tidligere jagerflypilot og nå sjef for det svenske forsvars-AI-selskapet Avioniq, mener Saabs posisjon styrkes av usikkerhet rundt USAs forsvarspolitikk.

«Ikke mange flere land vil inngå nye kontrakter med USA fordi de trenger et mer variert leverandørnettverk. Det er dumt å legge alle eggene i én kurv,» sa Grev.

Kan dekke hele Norden

Sverige har kjøpt tre GlobalEye-fly og vurderer å utløse en opsjon på et fjerde. Dette vil gi kapasitet til å dekke store deler av Norden, inkludert Svalbard, Island og Grønland.

«Det nordisk-baltiske samarbeidet blomstrer som aldri før. Vi vil enten synke eller svømme sammen,» sa Sveriges forsvarsminister Pål Jonson.

Magdalena Andersson, leder for Socialdemokraterna, mener at et fjerde fly vil muliggjøre full overvåkning av regionen, inkludert russiske ubåter og oljetankere i Østersjøen.

Nato har valgt Boeing

Saab hevder at GlobalEye-teknologien ligger et tiår foran Boeings Wedgetail, men Nato har likevel valgt sistnevnte som sin standard overvåkningsplattform.

«Det er mulig Nato kan bruke både Saabs og Boeings produkt,» sa Carl-Johan Bergholm, sjef for overvåkning i Saab.

Økende etterspørsel

Saabs overvåkningsdivisjon står for en tredel av selskapets inntekter. Omsetningen økte med 20 prosent i fjor til 22 milliarder svenske kroner, mens ordrereserven vokste til 53 milliarder. Selskapet leverer også overvåkningsfly til Frankrike, Sør-Korea og Canada.

Til tross for at Norge er positiv til nordisk samarbeid, uttaler major Anders Lander i det norske forsvaret at landet er fornøyd med eksisterende Nato-samarbeid.

«Det er bare oss og Frankrike i Europa som bygger jagerfly. Hvordan vi gjør det i fremtiden, gjenstår å se,» sa Johansson.

Saab-aksjen er opp 63 prosent på Stockholmsbørsen så langt i år, men er opp 742 prosent de siste fem årene.