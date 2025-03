Indias oljeimport når rekordhøyt nivå

Økende drivstoffetterspørsel, drevet av sterk økonomisk vekst og en voksende middelklasse, kombinert med stillestående innenlandsk produksjon, førte til at landet importerte 88,2 prosent av sitt oljeforbruk mellom april 2024 og februar 2025, opp fra 87,7 prosent året før.

India har nylig passert Kina som verdens største vekstmarked for olje, ettersom transportbehovet øker, mens Kinas etterspørsel faller grunnet flere elbiler og LNG-drevne lastebiler. For å møte det økende behovet planlegger indiske raffinerier å utvide kapasiteten, men landet forblir sårbart for oljeprissjokk. Derfor har India i økende grad vendt seg til billig russisk olje,