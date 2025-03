ETF-er raser i verdi

Gearede børsnoterte fond (ETF-er) har vært en favoritt blant investorer som ønsker å doble eksponeringen mot enkeltaksjer. Etter å ha nådd rekordhøye nivåer, har mange av disse fondene nå stupt i verdi.

Blant de største tapene er et fond som gir dobbel eksponering mot MicroStrategy, selskapet kjent for sine store bitcoin-kjøp. Etter en topp i november har fondet falt hele 83 prosent, skriver Wall Street Journal. Et annet populært ETF, som spekulerer med tilsvarende giring på Tesla-aksjen, er ned 80 prosent.

Den kraftige nedgangen kommer etter at gearede ETF-er nådde et rekordnivå på 115 milliarder dollar i forvaltningskapital. På plattformen X skrev kontoen Mayhem4Markets at dette var et tegn på overdreven risikovilje i markedet, der frykten for å gå glipp av oppgang har dominert investorenes beslutninger.