Foodora tar over viktig avtale: Frykter monopol

Foodora har nylig inngått en avtale med Norgesgruppen om å levere dagligvarer fra 175 butikker, inkludert Joker, Spar, og flere kiosker. Denne avtalen, som inkluderer 41 Joker-butikker, ble tidligere håndtert av Wol, skiriver Nettavisen. Foodora styrker dermed sitt grep om dagligvaremarkedet i Norge, med planer om å utvide til både store byer og mindre steder.

Professor Tor Wallin Andreassen advarer om at en ytterligere svekkelse av Wolt kan føre til monopoltilstander, som vil kunne redusere konkurransen og øke prisene

– Foodora har tatt over en viktig avtale fra en konkurrent, noe som gir dem større markedsandel. Men hvis Wolt svekkes ytterligere, kan vi risikere at Foodora nærmer seg et monopol. Det vil være uheldig for konkurransen og kan føre til høyere priser og mindre innovasjon, sier han til Nettavisen.