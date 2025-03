Medier: Tollene blir mer målrettede enn fryktet

Amerikanske terminkontrakter viser markant oppgang mandag morgen. I 07-tiden er Nasdaq-futuren opp 0,8 prosent, S&P 500 stiger 0,7 prosent, mens Dow Jones er opp 0,6 prosent.

Det skjer etter oppslagene om at tollsatsene 2. april vil være mer målrettede enn tidligere antydet. President Trump vil fortsatt kunngjøre en omfattende pakke med gjensidige tollsatser, ifølge Bloomberg.

Kilder nær saken sier at presidenten vil gå bort fra en helhetlig global tilnærming, og i stedet rette seg mot utvalgte land og handelsblokker.

Ifølge Wall Street Journal er fokuset til Trump-administrasjonen rettet mot «dirty 15» – omtrent 15 prosent av landene med vedvarende handelsunderskudd overfor USA.

Venter med bil og halvledere

De nye tiltakene vil tre i kraft umiddelbart, og er ment som en straff for land som USA mener opererer med urimelige tollsatser eller andre handelsbarrierer mot amerikanske varer. Ifølge en kilde vil kun land som ikke har tollsatser på USA, og som USA har handelsoverskudd med, bli unntatt fra de nye tollene.

Wall Street Journal rapporterer at nye tollsatser mot bilsektoren og halvlederindustrien ikke vil bli annonsert 2. april. Kildene til Bloomberg melder også at bilsektoren kan få et midlertidig pusterom.

«2. april blir frigjøringsdag for Amerika. Vi har blitt utnyttet av alle land i verden, både venner og fiender», sa Trump i Det ovale kontor fredag.

«Jeg tror markedene må endre forventningene sine, for det er ikke alle land som jukser oss i handel, det er bare noen få land, og disse vil få tollsatser,» uttalte Kevin Hassett, direktør i Trumps National Economic Council.