Oslo Børs

Fredag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,3 prosent før den sluttet på 1.534,35 poeng.

John Fredriksen har, gjennom Geveran Trading, kjøpt ytterligere 325.000 aksjer i DOF Group, og har nå litt over 24,63 millioner aksjer i selskapet. Tidligere denne uken kom meldingen om at DOF Group har refinansiert gjelden, og med det fjernet siste hinder for utbetaling av utbytter. Fredag gikk aksjen opp 2,2 prosent til 92,00 kroner.

Høyt på taperlisten finner vi Hexagon Purus, som falt 21,1 prosent til 1,40 kroner. SpareBank 1 Markets kutter kursmålet fra 2,50 til 0,75 kroner, og gjentar sin salgsanbefaling på aksjen.

Dette skjer i dag:

Årsrapport:

Kitron, Veidekke

Makro:

Japan: PMI mars flash, kl. 01.30

India: PMI mars flash, kl. 06.00

Sveits: Driftsbalanse 4. kv., kl. 09.00

Frankrike: PMI mars flash, kl. 09.15

Tyskland: PMI mars flash, kl. 09.30

ØMU: PMI mars flash, kl. 10.00

UK: PMI mars flash, kl. 10.30

USA: Chicago Fed-indeks februar, kl. 13.30

USA: PMI mars flash, kl. 14.45

Annet:

Kaldvik: Informasjonsmøte for aksjonærer, selskapets lokaler, Frøya, kl. 13.00, webcast