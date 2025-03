I 2024 underpresterte høyutbytteaksjer markedet med rundt 4 prosent, målt på global basis, mens 2025 har startet sterkere, skriver ABG-aksjestrategen Christer Linde mandag.

Sesongmessig er også høyutbytteaksjer relativt sterke mot markedet fra april til september. Dette er spesielt tydelig i det nordiske aksjemarkedet, hvor disse aksjene i snitt har steget med 5,7 prosent fra midten av mars til slutten av mai.

«Vi mener utbyttesesongen støtter markedet på kort sikt, og ser ut fra historiske mønstre at det har vært lønnsomt å kjøpe høyutbytteaksjer de kommende månedene», skriver Linde.

Toppvalgene

Alle tilskuddene til modellporteføljen for høyutbytteaksjer har kjøpsanbefaling fra ABG-analytikerne, og en utbytteavkastning på over 5 prosent. Porteføljen består av ti large cap-aksjer, hvorav syv er rene utbyttecase, mens de resterende tre har en samlet kontantavkastning, altså inkludert tilbakekjøp, på over 5 prosent.

For utbyttecasene er listen: Aker BP, Danske Bank, Frontline, Orkla, NCC, Tietoevry og Volvo.

Blant selskapene med en samlet kontantavkastning på over 5 prosent finner vi Evolution, H&M og Loomis.

«Merk at enkelte selskaper allerede har utbetalt utbytte, og vi ser de fleste høyutbytteaksjer innen energi, finans og transport», skriver aksjestrategen.

«Vi forventer at nordiske utbytter faller med 9 prosent i 2025 sammenlignet med 2024, men enkelte selskaper foretar også tilbakekjøp som ikke er inkludert i tallene. Vi har også sett på nordiske large caps (mcap > EUR 4 mrd.) og konkluderer med at utbetalingsgraden har vært svært stabil de siste ti årene, i snitt rundt 50 prosent. Median netto gjeld/EBITDA er nå 0,9x (ned fra 1,1x i 2024). Potensialet for fortsatt utbytte er derfor positivt fra et ett til tre års perspektiv», legger Linde til.