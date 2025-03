Stor innsidehandel avslørt over lunsj

En angivelig global innsidehandelsring skal ha tjent 17 millioner dollar – rundt 179 millioner kroner – ulovlig, og det hele startet med en luksuriøs lunsj på en Michelin-restaurant i Paris i 2016, melder Bloomberg.

Tiltalen fra amerikanske myndigheter hevder at daytraderen Eamma Safi, kalt «Yummy», og hans Facebook-kontakt Zhi Ge møtte restauranteieren Samy Khouadja, tidligere Merrill Lynch-investmentbanker, til et måltid på restauranten Hexagone.

«Fredag vil du bli ønsket velkommen til vår world of business», skal Safi ha skrevet til Ge i forkant av møtet, ifølge Bloomberg.

Kjøpte før bud

Et bilde av de tre fra restauranten, som nå er stengt, brukes som sentralt bevis i saken. Ifølge USAs justisdepartement skal ringen ha brukt koder som «sko» og «løping» for å diskutere bruk av engangstelefoner og utveksling av innsideinformasjon. Ge skal etter møtet ha rekruttert flere tradere i Singapore og Hongkong, og det hevdes at gruppen sto bak innsidehandel i minst 15 selskaper, inkludert franske Suez og amerikanske Principia Biopharma.

Ifølge Bloomberg skal ringen ha brukt avanserte metoder som reiser via Dubai og kickback-betalinger i plastposer med 100.000 euro. Etter hvert vokste nettverket, og Safi, Ge og en tredje trader, Ronald Cordas, skal ha tjent 8 millioner dollar på Tiffany & Co. før LVMH la inn bud. Cordas har nå erkjent straffskyld og samarbeider med myndighetene.

Tiltalen hevder at Ge avanserte rollen sin til å inkludere jakt på nye informasjonskilder. Han skal ha tjent 3,8 millioner dollar på handler i MorphoSys rett før Novartis’ oppkjøp i 2024. Gruppens paranoia økte også, og Safi advarte Ge mot å stole på amerikanere.

«Med amerikanere må du alltid være forsiktig, aldri stol på dem», sa Safi til Ge.